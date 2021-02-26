Послабление для автомобилистов, дефект в российских Toyota и другие события дня
Редакция Авто.ру
Отмена техосмотра до 30 сентября, продажа очень редкого российского спорткара, новый недорогой кроссовер от Haval, дефект в Тойотах и другие события пятницы, 26 февраля 2021 года.
Вслед за переносом начала действия реформы системы техосмотра правительство России готовит новое послабление для автомобилистов. Срок действия имеющихся на руках россиян диагностических карт будет продлён до новой даты старта реформы.
На Авто.ру появилось объявление о продаже спортседана ТагАЗ Aquila: экземпляр собран в 2014 году, то есть практически под занавес заводской биографии необычной модели. Машина сохранила штатный 1,6-литровый мотор Mitsubishi, установленный на заводе, но пережила масштабные доработки.
Компания Haval начала процесс сертификации для российского рынка своего новейшего кроссовера. Из патентов следует, что вместо Chulian (по-английски — First Love, по-русски — «Первая любовь») вседорожник назовут Jolion. Выпускать его будут на заводе Haval под Тулой.
На сайте Росстандарта появилось уведомление о начале отзыва двух моделей Тойоты. Компания приглашает на сервис владельцев 3428 полноприводников Hilux и Fortuner. Они были проданы с 17 августа 2018 года по настоящее время.
Суперкомпактный электромобиль Hong Guang Mini EV в глобальном масштабе по продажам стал почти столь же успешен, как Tesla Model 3, хотя продаётся только в Китае. Эта модель является совместным продуктом корпораций SAIC и General Motors и предлагается под маркой Wuling.
Всего лишь пара зимних месяцев 2021 года уже познакомила нас с массой автомобильных премьер и здорово раскрасила календарь. Часть новинок появится в России в ближайшее время, часть задержится по разным причинам, а за какими-то моделями просто приятно наблюдать со стороны. Предлагаем пробежаться по главным премьерам зимы...