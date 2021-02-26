Послабление для автомобилистов, дефект в российских Toyota и другие события дня

Всего лишь пара зимних месяцев 2021 года уже познакомила нас с массой автомобильных премьер и здорово раскрасила календарь. Часть новинок появится в России в ближайшее время, часть задержится по разным причинам, а за какими-то моделями просто приятно наблюдать со стороны. Предлагаем пробежаться по главным премьерам зимы...