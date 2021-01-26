Подробности о новой «Ниве», где разрешат ездить без прав и другие события дня

На аукционе Bonhams, который состоится 20 марта в Великобритании, будет продана точная копия «Бэтмобиля» из классических фильмов Тима Бёртона 1989 и 1992 годов. Издание The Daily Mail уверяет, что машину даже получится поставить на учёт и ездить на ней по дорогам общего пользования. Ожидаемая цена — чуть более 3 миллионов рублей.