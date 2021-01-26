Подробности о новой «Ниве», где разрешат ездить без прав и другие события дня
Редакция Авто.ру
Первые подробности о «Ниве» будущего, три региона России, где разрешат ездить без прав, очень мощный Brabus и другие события вторника, 26 января 2021 года.
Новое поколение Lada Niva, которое должно появиться к 2024 году, будет построено на французской платформе, но при этом сохранит внедорожный потенциал. Модель получит новую моторную гамму и понижающую передачу вместе с блокировкой заднего дифференциала.
Эксперимент Минцифры России, в рамках которого водителям разрешат не брать с собой водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспорта, пройдёт в трёх регионах России. Об этом сообщили Авто.ру в Госавтоинспекции. Вместо документов инспектору ГИБДД достаточно будет предъявить QR-код на смартфоне.
Ателье Brabus представило свою новую работу — пятидверный хэтчбек под названием B45, в который превратили заводской Mercedes-AMG A 45 S. Помимо прибавки в мощности и динамике хэтч обзавёлся доработанной подвеской и заново отделанным салоном.
На конвейере завода марки Haval в Тульской области заметили новую модель. Как уточняют «Китайские автомобили», это кроссовер Haval Chulian (по-английски — First Love, по-русски — «Первая любовь»).
На аукционе Bonhams, который состоится 20 марта в Великобритании, будет продана точная копия «Бэтмобиля» из классических фильмов Тима Бёртона 1989 и 1992 годов. Издание The Daily Mail уверяет, что машину даже получится поставить на учёт и ездить на ней по дорогам общего пользования. Ожидаемая цена — чуть более 3 миллионов рублей.
Найти в гараже раритетный олдскульный Porsche или советскую «копейку» без пробега — настоящая удача! Такие машины способны украсить частную коллекцию и обогатить того, кто их нашёл. Мы собрали семь любопытных находок, которые обескураживают — потому обычно что на таких машинах ездят. Много ездят!
Что получится, если взять хэтчбек Mazda3 и сделать из него кроссовер...