Обновлённая Lada Vesta, российский аэромобиль без крыльев и другие события дня

Как правило, лучшие агрессивные обвесы, самые стильные колёса и прочий безбашенный тюнинг создаются для автомобилей, которые стоят как квартира в центре Москвы, а то и не одна. Но что делать тем, чья машина не дороже квартиры в Балашове, но кому тоже хочется выделиться? Не переживайте, выход есть!