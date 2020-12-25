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Обновлённая Lada Vesta, российский аэромобиль без крыльев и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Как будут выглядеть Lada Vesta после обновления и футуристичный российский аэромобиль Flyter, крутой автодом на колёсах из старого Toyota Land Cruiser и другие события пятницы, 25 декабря 2020 года. 

Паблик AvtoVAZ News сообщил новые подробности о грядущем обновлении семейства Lada Vesta. Изменением пластики бамперов доработка внешности Весты не ограничится: модель должна обзавестись новой головной оптикой и капотом. Кроме того, модель может получить совершенно новую медиасистему.

Воронежский стартап Scienex опубликовал в Instagram первые официальные изображения своего аэромобиля Flyter, который называет «нашим неквадрокоптерным будущим». Летающая капсула размером с одно парковочное место лишена всех видимых средств для полёта, и как она поднимается в воздух, неизвестно.

Компания Earthcruiser представила жилой модуль собственной разработки, который предполагается устанавливать на шасси внедорожника Toyota Land Cruiser 70 (эту 36-летнюю модель до сих пор выпускают для Австралии). Управлять раскладным модулем XTR250 можно прямо с водительского места.

Компания Design Q в 2021 году начнёт поставки среднемоторного суперкара Ecurie Ecosse LM69. Названный в честь знаменитой гоночной команды из Шотландии автомобиль представляет собой копию так и не вышедшего на трассы болида Jaguar XJ13, спроектированного ещё в 1966 году.

Канал «Электроник» в Яндекс.Дзен опубликовал отчёт о необычном эксперименте. Авторы канала практически вручную замерили время, которое требуется автомобильному аккумулятору на восстановление энергии, потраченной на пуск двигателя. Экспериментаторы изучали вопрос и получали результат два дня.

Как правило, лучшие агрессивные обвесы, самые стильные колёса и прочий безбашенный тюнинг создаются для автомобилей, которые стоят как квартира в центре Москвы, а то и не одна. Но что делать тем, чья машина не дороже квартиры в Балашове, но кому тоже хочется выделиться? Не переживайте, выход есть!

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