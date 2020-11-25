Новый Дастер для России, изменения в экзаменах на права и другие события дня
Редакция Авто.ру
Первое фото нового кроссовера Renault для России, названы причины, изменения в экзаменах на права, «четырёхглазый» суперкар султана Брунея, роскошный английский гиперкар за миллион евро и другие события среды, 25 ноября 2020 года.
Компания Renault опубликовала первое официальное изображение кроссовера Duster, названного «новым». Фонари вседорожника выглядят аналогично задней оптике второго поколения Duster, продающегося в Бразилии. Премьера новинки состоится уже в ближайшее время.
Российское МВД предлагает сократить перечень экзаменационных ошибок, после фиксации которых тест сразу прекращается. Например, считать грубой ошибкой будут непристёгнутый ремень безопасности.
Компания Naran Automotive, основанная выходцем из Зимбабве Амиром Нараном, обнародовала первые изображения своего гиперкара. Безымянное пока купе совместит премиальную роскошь и трековую экстремальность, получит четыре кресла и 1063-сильный мотор. Цена — минимум миллион евро.
Суперкар Сizeta V16T выставлен на продажу компанией Curated из Майами. Это шестая по счёту из всего девяти собранных машин. Купе 1993 года было заказано для коллекции султана Брунея, никогда официально не регистрировалось и имеет пробег менее 1000 километров.
Британский кастом под названием Gastrowagon, снимавшийся в популярном кулинарном сериале Cook on the Wild Side, выставят на аукцион. За внедорожник, оборудованный всем необходимым для приготовления еды, а также лодкой и душем, планируется выручить 46,6 тысячи долларов.
Несколько лет назад D-класс решил стать смертельно скучным. Неужели там вообще не осталось весёлых машин?! На самом деле остались! Причём сразу семь, хотя и не все они седаны.