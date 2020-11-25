Новый Дастер для России, изменения в экзаменах на права и другие события дня

Суперкар Сizeta V16T выставлен на продажу компанией Curated из Майами. Это шестая по счёту из всего девяти собранных машин. Купе 1993 года было заказано для коллекции султана Брунея, никогда официально не регистрировалось и имеет пробег менее 1000 километров.