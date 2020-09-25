Экс-дизайнер АвтоВАЗа раскритиковал BMW, новый Тигуан для России и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Реакция дизайнера ВАЗ-2110 на огромные «ноздри» BMW, соперник Lexus RX с выдвижными ручками от Infiniti, обновлённый Volkswagen Tiguan для России, дизайн-концепты нового УАЗа и другие события пятницы, 25 сентября 2020 года.
Экс-дизайнер АвтоВАЗа Владимир Ярцев в своём посте на Facebook выступил с критикой свежего дизайна автомобилей марки BMW, имеющих раздвоенную решётку радиатора слишком большого размера. Ярцев является создателем облика автомобиля ВАЗ-2110.
Компания Infiniti представила концепт-кар QX60 Monograph, раскрывающий облик второго поколения кроссовера QX60. Основные конкуренты модели — Lexus RX и Volkswagen Teramont. Производство новинки начнётся в 2021 году.
Российский офис Volkswagen назвал двигатели и комплектации, в которых в нашей стране будет продаваться рестайлинговая версия кроссовера Tiguan. Цены и дату начала поставок обнародуют позднее.
Ульяновский автозавод опубликовал новые изображения концептуального внедорожника УАЗ-469 от дизайнера Сергея Крицберга. Стараниями россиянина «новый Хантер» получил сразу несколько оригинальных модификаций.
В сарае в Сиднее обнаружили редкий спорткар Holden Commodore VK Group A 1985 года выпуска. Он имеет коллекционную ценность: всего было выпущено 500 таких автомобилей.
Далеко не всякий тюнинг способен удержать в тонком балансе огромный букет автомобильных качеств. Вот восемь наглядных примеров того, как легко переборщить с сомнительными доработками.
Единственный элемент экипировки мотоциклиста, без которого наши ПДД запрещают ему выезжать на дороги общего пользования, это шлем. Рассказываем, как сделать правильный выбор, не ошибиться и не потратить зря лишние деньги.