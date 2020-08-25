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Новая Шкода для России, рекордный отзыв японских автомобилей и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Сроки появления в России новой Шкоды Октавия, фото «звёздной» опции Rolls-Royce, которую создавали больше двух лет, рекордный отзыв японских автомобилей в России и другие события вторника, 25 августа 2020 года.

Российский офис марки Skoda подтвердил, что Октавия четвёртого поколения будет представлена в РФ уже в сентябре. Получила официальное подтверждение и публиковавшаяся ранее информация о моторной гамме.

Британский люксовый бренд Rolls-Royce рассказал о первой эксклюзивной опции будущего седана Ghost — передней панели с эффектом звёздного неба. Чтобы придумать и реализовать её, компания потратила больше двух лет и 10 000 человеко-часов работы.

Компания Datsun отозвала в России 93 373 автомобиля моделей on-DO и mi-DO. В них обнаружили дефект, из-за которого фронтальные подушки могут внезапно очень мощно сработать.

McLaren показала новую углепластиковую архитектуру PLT-MCTC-01. Она придёт на замену Monocell, которую используют в автомобилях британской марки со времён модели MP4-12C (2009).

Китайская компания Geely обнародовала первые официальные фотографии интерьера седана Preface, построенного на новейшей платформе Volvo. Раскрыты некоторые детали касательно списка бортового оборудования для новинки.

Если вы думаете, что пикап — это просто рамный внедорожник с отрезанной крышей над багажником, то вы сильно заблуждаетесь. Потому что бывают пикапы размером не с машину, которую можно встретить в любом дворе, а с приличный дачный домик...

Это не штучный проект безумного энтузиаста, а серийный автомобиль, выпущенный гигантской корпорацией. Рассказываем и показываем, зачем на самом деле создавался Праулер, сводивший всех нас с ума...

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