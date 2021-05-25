Как выглядит преемник Renault Logan, самый дорогой Lamborghini в России и другие события дня
Редакция Авто.ру
Как выглядит новый седан Renault Taliant, который заменил Logan, самый роскошный Lamborghini Urus за 50 миллионов рублей, обновлённый Mercedes-Benz CLS для России и другие события вторника, 25 мая 2021 года.
В Турции стартовали продажи нового бюджетного седана Renault под названием Taliant. По сути, это европейский Dacia Logan с новым кузовом: новинке серьёзно переработали дизайн экстерьера. При этом салон изменился незначительно, а моторная гамма Taliant состоит из двух трёхцилиндровых двигателей.
На Авто.ру на продажу выставили самый дорогой Lamborghini Urus в России. Это оригинальный Urus от Mansory, ему три года, он с пробегом. Однако это не помешало продавцу из Москвы выставить ценник в 50 миллионов рублей.
В конфигураторе на официальном российском сайте марки Mercedes-Benz появились сведения о версиях обновлённого «четырёхдверного купе» CLS. Модель появится на нашем рынке только с двумя моторами, а базовая стоимость седана вырастет почти на миллион рублей.
На площадке AutoScout24 выставлена на продажу «Волга» выпуска 1963 года. Седан с пробегом всего в 375 километров продавец оценил в 39 990 евро (3,6 миллиона рублей — эквивалент российской базовой цены BMW 4 серии).
С аукциона Mecum ушёл с виду обычный школьный автобус Dodge Power Wagon 1948 года. За него выложили 60 500 долларов (почти 4,5 миллиона рублей). Высокая цена объясняется двигателем Hellcat V8, который сумели установить под капот.
Как нетрудно догадаться из названия, модель станет аналогом
На рынок вышел и первый Duster с двумя педалями — причём с вариатором. И если такой Renault вызывает у вас интерес и закономерные вопросы, то мы только что на нём поездили и знаем ответы на некоторые из них.