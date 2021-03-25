Сколько стоит обновлённая Toyota Camry, роскошный кроссовер для России и другие события дня

Проект поправок к КоАП, предусматривающий наказание для водителей, выбрасывающих мусор на обочинах, принят депутатами Мосгордумы. В документе прописаны штрафы до 200 тысяч рублей с конфискацией автомобилей. По данным «Коммерсанта», проект направят для получения отзывов в правительство, а следом — в Госдуму.