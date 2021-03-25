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Сколько стоит обновлённая Toyota Camry, роскошный кроссовер для России и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Как выглядит и сколько стоит в России обновлённая Toyota Camry, штрафы за выброшенный из машины мусор, цены на роскошный кроссовер Hyundai Santa Fe Calligraphy, новый мощный седан от Alpina и другие события четверга, 25 марта 2021 года. 

Компания Toyota открыла приём заказов в России на рестайлинговую версию бизнес-седана Camry. Модель обзавелась двумя новыми четырёхцилиндровыми моторами, иными коробками передач, усовершенствованной медиасистемой. Кроме того, для Camry в России предложат и «подогретую» модификацию GR Sport.

Проект поправок к КоАП, предусматривающий наказание для водителей, выбрасывающих мусор на обочинах, принят депутатами Мосгордумы. В документе прописаны штрафы до 200 тысяч рублей с конфискацией автомобилей. По данным «Коммерсанта», проект направят для получения отзывов в правительство, а следом — в Госдуму.

Компания Hyundai анонсировала в России продажи кроссовера Santa Fe в новой топовой комплектации. Версия Santa Fe Calligraphy будет отличаться особой отделкой кузова и салона — такое исполнение предложат только с самыми мощными двигателями. При этом цена самого укомплектованного кроссовера вырастет на 120 тысяч рублей.

Немецкое ателье Alpina представило технические характеристики спортседана B8 Gran Coupe, построенного на базе BMW M850i Gran Coupe. Четырёхдверке доработали двигатель, подвеску и интерьер, но BMW M8 всё равно оказалась мощнее и динамичнее.

На Авто.ру в продаже появился очень редкий в России внедорожник — армейский Zibar Mk2. Он разработан и выпускается в Израиле, за схожесть форм его часто называют израильским Хаммером. Владелец рассчитывает выручить за машину 16,5 миллиона рублей — стоимость двух новых Мерседесов GLS.

Разбираемся, из-за каких безобидных, на первый взгляд, изменений есть риск не пройти ТО или получить штраф.

Посмотрев, поездив и подсчитав расходы на покупку, мы, кажется, придумали простой алгоритм выбора самого-самого кроссовера в рамках этой четвёрки...

Какая новость, по-вашему, была сегодня самой интересной?

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