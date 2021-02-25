Что будет с техосмотром, мощнейший Дефендер и другие события дня

Большой повод для радости при покупке нового автомобиля из салона — наличие гарантии, верно? Он ведь и так не должен ломаться, а если беда всё-таки настигнет, то дилер сам разберётся и ни копейки не возьмёт. Класс! Но мало кто задумывается о том, что гарантии можно и лишиться. Рассказываем о нескольких странных случаях.