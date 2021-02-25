Что будет с техосмотром, мощнейший Дефендер и другие события дня
Редакция Авто.ру
Когда заработают новые правила техосмотра, как выглядит мощнейший Land Rover Defender с V8, сколько стоили «Москвичи» в 2001 году на сайте исчезнувшего российского автозавода и другие события четверга, 25 февраля 2021 года.
Новые правила проведения техосмотра должны были заработать в России с 1 марта, однако премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о переносе даты начала реформы на 1 октября.
Компания Land Rover рассекретила новую модификацию внедорожника Defender. Она получила восьмицилиндровый двигатель с компрессором. Двигатель развивает 525 л.с. и 625 Нм, что делает новый Дефендер самой мощной версией в истории модели. Попутно семейству ещё и модернизировали медиасистему.
Предприятие «Автотор» в Калининграде запустило сборку минивэна Kia Carnival четвёртого поколения, который появится в России с двумя типами силовых агрегатов. Кроме того, Kia подтвердила некоторые нюансы базовой комплектации и уточнила сроки начала продаж новинки.
Московский завод АЗЛК был окончательно ликвидирован в 2010 году, через восемь лет после банкротства. Однако официального сайта предприятия ликвидация не коснулась: на нём всё ещё можно почитать новости начала XXI века и узнать цены на продукцию завода по состоянию на сентябрь 2001 года.
На одном из шоссе Калифорнии разбили суперкар McLaren 720S. Водителю, вероятнее всего, придётся компенсировать ущерб, так как страховка повреждения не покроет. Причина — в ситуации, которая привела к аварии.
Большой повод для радости при покупке нового автомобиля из салона — наличие гарантии, верно? Он ведь и так не должен ломаться, а если беда всё-таки настигнет, то дилер сам разберётся и ни копейки не возьмёт. Класс! Но мало кто задумывается о том, что гарантии можно и лишиться. Рассказываем о нескольких странных случаях.