Сколько стоит новая «Нива», штраф за «автохлам» и другие события дня
Редакция Авто.ру
Цены на новую Lada Niva Travel в стиле Toyota, штраф за «автохлам», как выглядит эксклюзивный Maybach для Каддафи, салон автомобиля от Samsung c 49-дюймовым экраном-трансформером и другие события понедельника 25 января 2021 года.
АвтоВАЗ открыл приём предзаказов на доработанную версию внедорожника Lada Niva, который после рестайлинга стал похож на кроссовер Toyota RAV4 и именуется Niva Travel. Внедорожник появится на рынке в пяти вариантах исполнения по цене от 747 900 рублей, но дата начала продаж пока не озвучена.
Агентство «Прайм» опубликовало информацию о введении с января нового наказания для автомобилистов — так называемого «штрафа за автохлам». В свою очередь, «Российская газета» пишет, что новая статья КоАП, как и целый ряд других изменений, пока лишь разрабатывается.
Нидерландский дилерский центр Auto Leitner, специализирующийся на продаже редких автомобилей, выставил на продажу двухдверный Maybach 57S, собранный в 2011 году. Утверждается, что машину годом ранее заказал лично Муаммар Каддафи, но так её и не получил.
Модернизированная версия компактного хэтча Kia Picanto появится у российских дилеров уже 5 марта. Модель будут продавать в пяти комплектациях, включая новую, и с прежними атмосферными двигателями объёмом 1,0 и 1,2 литра.
Компания Samsung представила новую версию своего «цифрового кокпита» для автомобиля, впервые разработанного в 2018 году. Новый Digital Cockpit получил 49-дюймовый трансформируемый экран, превращающий машину в офис или видеостудию.
Стало известно о том, что разработка нового внедорожника УАЗа, который в народе громко окрестили «русским Прадо», встала на паузу. Увы, скорее всего, бессрочную. Вспоминаем, что это был за проект и как так вышло, что ничего не вышло...