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Самый экстремальный Дастер, памятник Lada Priora в Чечне и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Самый экстремальный Дастер, придуманный немецкими тюнерами, претенденты на звание автомобиля года в Европе, китайский соперник Kia Sportage за миллион рублей и другие события четверга, 24 декабря 2020 года.

Немецкое ателье Prior Design представило новый проект комплексного тюнинга кроссовера Dacia Duster, известного в России под брендом Renault. Кроссоверу защитили кузов, увеличили дорожный просвет и снабдили внедорожной резиной.

Жюри конкурса European Car of the Year опубликовало лонг-лист претендентов на почётный титул: он состоит из 29 автомобилей. Около половины из них продаются или будут продаваться в России.

В начале января на китайский рынок выйдет новый кроссовер марки Haval. Он сменит в линейке заслуженную модель H2, а именоваться будет Chulian — «Первая любовь». Конкурировать новинка будет с Kia Sportage, Geely Atlas и другими компактными кроссоверами.

Памятник культовой вазовской модели могут установить в Чеченской республике, сообщает издание «Южный автомобиль». Идея обсуждается не первый год, но сейчас уже практически выбрано место для памятника.

Необычный экземпляр седана Bentley Arnage выставлен на продажу на Авто.ру — автомобиль находится в Курске. Машина 2000 года выпуска пережила замену силового агрегата: теперь Arnage первого поколения оснащён мотором от Toyota. Седан потерял в мощности, но должен оказаться экономичнее в эксплуатации.

Рассказываем, как изменился кросс-хэтчбек на базе Kia Rio и почему он больше не X-Line.

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