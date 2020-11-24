Обновлённый Логан для России, изменения в водительских правах и другие события дня
Редакция Авто.ру
Как обновили популярные модели Renault Logan и Sandero для России, изменения в водительских правах и ПТС, девять самых дорогих аварий по версии страховщиков и другие события вторника, 24 ноября 2020 года.
Российский офис Renault рассказал об изменениях, которые пережило семейство Logan/Sandero со сменой модельного года. Седану и хэтчбеку (включая кросс-версии) по-иному оформили кузов и доработали отделку салона.
Глава МВД Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские удостоверения, свидетельства о регистрации автомобилей и ПТС. Как следует из подписанного главой ведомства приказа, в СТС и ПТС появятся графы для новых данных, а права дополнят надписями на французском и английском языках.
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