Этот водитель — мастер своего дела: экскаватор, перешагивающий через трубу

Обновлённый Логан для России, изменения в водительских правах и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Как обновили популярные модели Renault Logan и Sandero для России, изменения в водительских правах и ПТС, девять самых дорогих аварий по версии страховщиков и другие события вторника, 24 ноября 2020 года.

Российский офис Renault рассказал об изменениях, которые пережило семейство Logan/Sandero со сменой модельного года. Седану и хэтчбеку (включая кросс-версии) по-иному оформили кузов и доработали отделку салона.

Глава МВД Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские удостоверения, свидетельства о регистрации автомобилей и ПТС. Как следует из подписанного главой ведомства приказа, в СТС и ПТС появятся графы для новых данных, а права дополнят надписями на французском и английском языках.

Компания «АльфаСтрахование» раскрыла самые крупные выплаты владельцам полисов каско с начала 2019 года. Общая сумма компенсаций за 9 машин, не подлежащих восстановлению после ДТП, вплотную приближается к 75 миллионам рублей, а автомобиль премиальной марки Maserati всего лишь замыкает список.

Компания Nissan представила хэтчбек Nissan Note нового поколения. Модель перевели на более современную платформу, лишили чисто бензиновых двигателей и снабдили полным приводом, параллельно полностью переделав интерьер. Продажи новинки стартуют в Японии до конца этого года.

Известный автоэкстремал Кен Блок опубликовал второй эпизод YouTube-сериала Hoonicorn vs The World, который посвящён гонкам его кастомного спорткара с самыми разнообразными автомобилями. На этот раз соперником Мустанга стал тысячесильный внедорожник, подготовленный для ралли-рейдов.

В двух предыдущих частях мы рассказали о самых мощных автомобилях крупнейших брендов, названия которых начинаются на буквы от A до J. Сегодня пришёл черёд марок от K до M. Да-да, наконец-то Лада!

Если верить свежему рейтингу авторитетного американского издания Consumer Reports, то в стане лидеров сменился бренд-вожак. О какой автомобильной компании речь и как менялись ежегодные отчёты надёжности CR за последние пять лет? Рассказываем.

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