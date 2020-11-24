Обновлённый Логан для России, изменения в водительских правах и другие события дня

Глава МВД Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские удостоверения, свидетельства о регистрации автомобилей и ПТС. Как следует из подписанного главой ведомства приказа, в СТС и ПТС появятся графы для новых данных, а права дополнят надписями на французском и английском языках.