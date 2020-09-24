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Найденный в сарае первый Мустанг, самые мощные Пежо в истории и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Мустанг 1969 года, найденный в американском сарае, самые мощные Пежо в истории, 30-миллионный автомобиль АвтоВАЗа, продажа спорткара из «Форсажа», на котором ездил Вин Дизель, и другие события четверга, 24 сентября 2020 года.

Спорткар Ford Mustang первого поколения обнаружили в сарае в американском штате Джорджия, где он простоял взаперти 20 лет. Автомобиль оказался полностью комплектным, не требующим масштабной реставрации кузова и салона.

В Китае запатентована особо суровая версия внедорожника Haval, известного под названием Dagou или «Большая собака». Внедорожная модификация получит кенгурятник, увеличенный клиренс, полный привод с межосевой и задней блокировками, мощный мотор и не только.

Официально представлены заряженные модификации лифтбека и универсала Peugeot 508 и 508 SW с приставкой в названии Sport Engineered. Самые мощные дорожные Пежо в истории оказались трёхмоторными полноприводными гибридами.

С конвейера тольяттинского автогиганта сошёл 30-миллионный автомобиль, которым стала Lada Granta в версии #Club. Церемония по случаю этого события состоялась сегодня, 24 сентября, но на самом деле юбилейную Гранту собрали ещё на прошлой неделе.

На аукционе Lloyds выставлено купе Chevrolet Chevelle 1970 года выпуска, участвовавшее в съёмках четвёртой части эпопеи «Форсаж». По сценарию спорткар погибает, однако в работе над этой сценой участвовали несколько автомобилей. Один из них и выставлен на продажу.

Этой модели уже 13 лет, но даже на момент своего выхода она не была прорывом или революцией. Так почему же люди всё ещё берут «Крузак», когда есть куда более современные и технологичные машины?

Следующей весной экзамен на получение водительского удостоверения в России начнут принимать по-новому. Рассказываем, как всё будет работать и к чему готовиться кандидатам в водители.

Tesla официально объявила о планах по производству более ёмких и мощных батарей нового типа, благодаря которым электрокары станут не дороже бензиновых машин. Но так ли это на самом деле?

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