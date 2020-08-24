Дешёвый кроссовер Toyota, роскошный BMW для столичной ГИБДД и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Недорогой кроссовер Toyota, переход на индивидуальные тарифы ОСАГО, роскошный BMW для столичной полиции, дефект в российских кроссоверах Бентли и другие события понедельника, 24 августа 2020 года.
Марка Toyota открыла в Индии приём заказов на компактный вседорожник Urban Cruiser. Новинка создана в рамках партнёрства двух компаний, о котором было объявлено два года назад.
24 августа в России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, дающие возможность страховщикам определять тариф, учитывая личностные факторы автовладельца.
В Сети появилось видео, на котором запечатлён новый патрульный автомобиль московской ГИБДД. Им оказался BMW X7 с М-пакетом.
Компания Bentley отозвала в России кроссоверы Bentayga, реализованные с 2018 по 2020 год. На этот раз причиной акции послужила легко плавящаяся муфта топливопровода. Нынешний отзыв стал вторым для модели за последнее время.
В Сети опубликованы новые снимки суперкупе 911 GT3 в кузове 992. Они рассекретили необычное антикрыло типа «лебединая шея», пришедшее из гоночных чемпионатов и впервые применённое на серийном Porsche.
Патентное ведомство США зарегистрировало заявку на патент таинственного суперкара Toyota. Формой кузова он напоминает 1000-сильный концепт Toyota GR Super Sport. Это купе разрабатывается для участия в новом классе гонок FIA для гиперкаров.
Ещё совсем недавно суперзвёзды приезжали на светские рауты на огромных лимузинах. Но теперь обязательные атрибуты свадеб уступили место… внедорожникам! Рассказываем про самые роскошные из тех, что доступны на российском рынке.
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