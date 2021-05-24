Самый страшный BMW X5, новая отметка в ПТС и другие события дня
Редакция Авто.ру
Как выглядит самый страшный BMW X5 в мире, какая отметка может появиться в ПТС, сервис аренды машин от «Сбера», «очень чёрный» Kia Sportage для России и другие события понедельника, 24 мая 2021 года.
На популярном ресурсе Reddit появилось фото кроссовера BMW X5 с необычным тюнингом. Странная фантазия владельца автомобиля заставила комментаторов фото поупражняться в остроумии, а издание Carscoops назвало этот кроссовер «самым уродливым BMW X5 на Земле».
Росстандарт предлагает модернизировать российскую систему уведомлений о сервисных кампаниях, которые объявляют производители. Как пишет «Российская газета», оповещения о новых отзывах предлагается отправлять автовладельцам через сервис госуслуг, а отказ от участия в них — фиксировать в электронных ПТС.
В экосистеме Сбербанка появился новый сервис — аренда автомобилей по подписке на срок от 6 месяцев до 3 лет, предназначенный для физических лиц. На данный момент к аренде доступны новые автомобили — от бюджетных наподобие VW Polo и Kia Rio до премиальных BMW X6, Range Rover Velar и Porsche Cayenne.
Компания Kia открыла российские продажи особой версии кроссовера Sportage под названием Black Edition в комплектации Luxe Plus. Ранее это исполнение было доступно только в топовых комплектациях Prestige и Premium, а благодаря появлению более бюджетного варианта наполнения «очень чёрный» Kia Sportage стал дешевле на 205 тысяч рублей.
Итальянский стартап Kimera Automobili объявил о возрождении знаменитого среднемоторного купе Lancia 037. Спорткар, разработанный в начале 1980-х для раллийной «группы В», заново построят по современным технологиям, причём в этом принимают участие инженеры, создававшие оригинальное купе.