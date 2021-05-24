Самый страшный BMW X5, новая отметка в ПТС и другие события дня

В экосистеме Сбербанка появился новый сервис — аренда автомобилей по подписке на срок от 6 месяцев до 3 лет, предназначенный для физических лиц. На данный момент к аренде доступны новые автомобили — от бюджетных наподобие VW Polo и Kia Rio до премиальных BMW X6, Range Rover Velar и Porsche Cayenne.