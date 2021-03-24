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Изменения в экзаменах на права, обновлённая Camry для России и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Новый порядок сдачи экзаменов на права с 1 апреля, как обновят российскую Toyota Camry, самый динамичный Bentley в истории, фото случайно рассекреченного спорткара Alpina B8 Gran Coupe и другие события среды, 24 марта 2021 года.

В России изменятся правила проведения экзамена на получение водительского удостоверения. Согласно новой редакции административного регламента, тестировать новичков будут только на дорогах общего пользования, а ошибки, за которые начисляются штрафные баллы, разделят на категории.

Обновление седана Toyota Camry в его российской спецификации окажется масштабным: судя по опубликованному в открытой базе Росстандарта ОТТС, срок действия которого начнётся с 26 марта, популярная модель получит новые двигатели и трансмиссии.

Компания Bentley рассекретила «хардкорную» модификацию купе Continental GT, которая получила традиционное наименование Speed. Купе стало мощнее, манёвреннее и эффектнее: производитель называет новинку самой динамичной дорожной моделью в истории.

Редкий внедорожник ГАЗ-2330 «Тигр» выставили на продажу на Авто.ру. Продавец из Звенигорода оценил машину в 8,2 миллиона рублей. Для сравнения, новый кроссовер Mercedes-Benz GLE стоит на 2,1 миллиона дешевле — от 6,1 миллиона рублей.

За несколько часов до премьеры фотографии B8 Gran Coupe по ошибке были опубликованы на американском сайте марки BMW. Их оттуда спешно удалили, однако пользователи портала успели некоторые фотографии сохранить.

Знакомы с гарантийным ремонтом? Это дежурная процедура — заполнил пару бумажек, подождал немного, забрал и забыл. Но так бывает не всегда. Рассказываем о семи случаях, когда покупатели бракованных машин отстаивали интересы в судах.

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