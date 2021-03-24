Изменения в экзаменах на права, обновлённая Camry для России и другие события дня

Знакомы с гарантийным ремонтом? Это дежурная процедура — заполнил пару бумажек, подождал немного, забрал и забыл. Но так бывает не всегда. Рассказываем о семи случаях, когда покупатели бракованных машин отстаивали интересы в судах.