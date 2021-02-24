Подорожание Aurus Senat, новый Lexus и другие события дня

Это новые-то автомобили стоят невероятно дорого? Ха! Посмотрите на этих старичков, которые прямо сейчас продаются на Авто.ру. Самому юному автомобилю здесь больше 80 лет, а самому пожилому почти 120! А ценники — строго от семи знаков.

