Подорожание Aurus Senat, новый Lexus и другие события дня
Редакция Авто.ру
Подорожание элитного российского седана Aurus Senat, фото нового кроссовера от Lexus, конкуренты Теслы из Китая, придуманные экс-дизайнерами Porsche и Nissan и другие события среды, 24 февраля 2021 года.
Российская компания Aurus сейчас принимает заказы на седан Senat по стартовой цене в 22 миллиона рублей. Ранее базовой называлась стоимость в 18 миллионов рублей, но у компании есть объяснение.
Новое поколение кроссовера Lexus NX рассекретили в видеоролике, опубликованном на YouTube. Видео оперативно удалили, но пользователи ресурса Reddit успели перезалить ролик на платформу Streamable. Судя по кадрам, салон кроссовера ждут радикальные изменения.
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