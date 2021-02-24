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Подорожание Aurus Senat, новый Lexus и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Подорожание элитного российского седана Aurus Senat, фото нового кроссовера от Lexus, конкуренты Теслы из Китая, придуманные экс-дизайнерами Porsche и Nissan и другие события среды, 24 февраля 2021 года.

Российская компания Aurus сейчас принимает заказы на седан Senat по стартовой цене в 22 миллиона рублей. Ранее базовой называлась стоимость в 18 миллионов рублей, но у компании есть объяснение.

Новое поколение кроссовера Lexus NX рассекретили в видеоролике, опубликованном на YouTube. Видео оперативно удалили, но пользователи ресурса Reddit успели перезалить ролик на платформу Streamable. Судя по кадрам, салон кроссовера ждут радикальные изменения.

Компания Evergrande, известная в Китае как крупнейший девелопер, решила выйти в автомобильный сегмент с тремя электромобилями: Hengchi 7, 8 и 9. В их создании участвовали дизайнеры, которые ранее работали в Nissan, Mercedes-Benz, Porsche и не только...

Известный гонщик и экстремал Кен Блок решил продать Subaru WRX STi, благодаря которой впервые выиграл раллийную гонку и установил мировой рекорд по прыжкам на автомобиле. За спорткар 2002 года на онлайн-аукционе сейчас предлагают 53 тысячи долларов.

Британский актёр Доминик Купер, известный по ряду сериалов и фильму «Жажда скорости», в четвёртый раз за последний год стал жертвой автоугонщиков. На этот раз у актёра украли, возможно, самый любимый автомобиль — Ferrari Dino 1978 года выпуска.

Типичный покупатель компактного кроссовера 2008, по определению компании Peugeot, «гедонист с активной жизненной позицией». Многим из своих друзей вы готовы дать такую характеристику? Тем не менее в Россию кроссовер нового поколения всё-таки приехал. Разбираемся, какие удовольствия готов дарить французский кроссовер...

Это новые-то автомобили стоят невероятно дорого? Ха! Посмотрите на этих старичков, которые прямо сейчас продаются на Авто.ру. Самому юному автомобилю здесь больше 80 лет, а самому пожилому почти 120! А ценники — строго от семи знаков.

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