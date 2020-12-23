Самый дорогой Крузак, сроки выхода внедорожника Комендант и другие события дня

Недавно мы просили вас рассказать о том, как вы форсировали реки, пробивались через непроходимые чащи и пытались не утонуть в раскисшем поле. Проще говоря, развлекались на бездорожье. Спасибо всем, кто поделился своими историями. Мы прочитали их все и выбрали самые крутые!