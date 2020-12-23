Самый дорогой Крузак, сроки выхода внедорожника Комендант и другие события дня
Редакция Авто.ру
Сколько стоит самый дорогой Крузак в России, когда выпустят элитный внедорожник Aurus Komendant, канадский ответ российскому вездеходу Шерп, быстрейший в истории двухместный McLaren и другие события среды, 23 декабря 2020 года.
На Авто.ру появилось объявление о продаже внедорожника Toyota Land Cruiser выпуска 2020 года. Машина с пробегом оценена в
Внедорожник Aurus Komendant в серийном виде планировали показать на Московском международном автосалоне минувшей осенью. Однако выставка была отменена из-за пандемии. Попутно стало известно, что производитель перенёс сертификацию автомобиля на конец 2021 года.
Первенец «электрического» суббренда концерна Hyundai — кроссовер Ioniq 5 — начал обрастать техническими подробностями. Портал The Korean Car Blog публикует параметры силовой установки и динамические характеристики модели, ссылаясь на данные австрийского дилера Ioniq.
Один из американских дилеров McLaren рассекретил основную информацию о новейшем гиперкаре Sabre до его официальной премьеры. Модель не получила гибридной силовой установки, как ожидалось ранее, но всё равно названа быстрейшим Маклареном в истории. Выпустят только 15 машин, и все они уже проданы.
На YouTube-канале Automotive Woman появился видеосюжет о вездеходе под названием Fat Truck, который назван авторами «самой крутой амфибией в мире». При этом компоновкой Fat Truck до странности напоминает российский Шерп, но канадскому варианту можно выезжать на дороги, хотя у него нет даже руля.
Недавно мы просили вас рассказать о том, как вы форсировали реки, пробивались через непроходимые чащи и пытались не утонуть в раскисшем поле. Проще говоря, развлекались на бездорожье. Спасибо всем, кто поделился своими историями. Мы прочитали их все и выбрали самые крутые!