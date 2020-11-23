Обновлённая Toyota Camry, самый дорогой российский мост и другие события дня

Далеко не всякий спортивный, быстрый или просто горячий автомобиль обретает популярность, едва появившись в продаже. Бывает, что совершенно особенная машина долго остаётся без покупателя. Собрали несколько таких спорткаров-неудачников. За каждый из них обидно по-своему...