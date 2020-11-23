Обновлённая Toyota Camry, самый дорогой российский мост и другие события дня
Редакция Авто.ру
Первые фото европейской Toyota Camry после обновления, российский мост с ценой проезда 185 000 рублей, новый доступный кроссовер для России из Японии и другие события понедельника, 23 ноября 2020 года.
Компания Toyota обнародовала детали рестайлинга, который пережила модификация седана Camry Hybrid для стран Европы. Популярной четырёхдверке освежили внешность, переработали мультимедиа и усовершенствовали комплекс систем безопасности.
Компания-оператор платного моста через реку Пур на Ямале после нескольких недель протестов дальнобойщиков ввела целый ряд скидок на проезд через мост. Однако цены по-прежнему остаются высокими, а действовать сниженные тарифы будут только до середины февраля.
Компактный кроссовер Mazda CX-30, мировой дебют которого состоялся в прошлом году, начнут продавать в России 15 января. Об этом сообщила в понедельник компания Mazda. Для нашей страны модель сертифицирована с единственным атмосферником 2.0 мощностью 150 л.с.
Руководитель ГИБДД России Михаил Черников заявил агентству «РИА Новости», что изменение правил проведения экзамена на водительское удостоверение повысит уровень безопасности на дорогах. Сейчас, по его словам, в ДТП ежегодно погибает более 700 молодых водителей.
На торговой площадке Bring A Trailer появилось объявление о продаже редчайшего суперкара Jaguar XJ220. Купе, выпущенное тиражом около 280 экземпляров, одно время считалось самым быстрым автомобилем в мире.
Далеко не всякий спортивный, быстрый или просто горячий автомобиль обретает популярность, едва появившись в продаже. Бывает, что совершенно особенная машина долго остаётся без покупателя. Собрали несколько таких спорткаров-неудачников. За каждый из них обидно по-своему...