Российский рынок подержанных машин обновил рекорд спроса

Обновлённая Toyota Camry, самый дорогой российский мост и другие события дня

Новости

Редакция Авто.ру

Первые фото европейской Toyota Camry после обновления, российский мост с ценой проезда 185 000 рублей, новый доступный кроссовер для России из Японии и другие события понедельника, 23 ноября 2020 года.

Компания Toyota обнародовала детали рестайлинга, который пережила модификация седана Camry Hybrid для стран Европы. Популярной четырёхдверке освежили внешность, переработали мультимедиа и усовершенствовали комплекс систем безопасности.

Компания-оператор платного моста через реку Пур на Ямале после нескольких недель протестов дальнобойщиков ввела целый ряд скидок на проезд через мост. Однако цены по-прежнему остаются высокими, а действовать сниженные тарифы будут только до середины февраля.

Компактный кроссовер Mazda CX-30, мировой дебют которого состоялся в прошлом году, начнут продавать в России 15 января. Об этом сообщила в понедельник компания Mazda. Для нашей страны модель сертифицирована с единственным атмосферником 2.0 мощностью 150 л.с.

Руководитель ГИБДД России Михаил Черников заявил агентству «РИА Новости», что изменение правил проведения экзамена на водительское удостоверение повысит уровень безопасности на дорогах. Сейчас, по его словам, в ДТП ежегодно погибает более 700 молодых водителей.

На торговой площадке Bring A Trailer появилось объявление о продаже редчайшего суперкара Jaguar XJ220. Купе, выпущенное тиражом около 280 экземпляров, одно время считалось самым быстрым автомобилем в мире.

Далеко не всякий спортивный, быстрый или просто горячий автомобиль обретает популярность, едва появившись в продаже. Бывает, что совершенно особенная машина долго остаётся без покупателя. Собрали несколько таких спорткаров-неудачников. За каждый из них обидно по-своему...

Голосуйте за новость дня!

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение