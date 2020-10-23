Трэвис Пастрана перепрыгнул через залив на Subaru. C третьего раза

«Ракета» от Brabus за 40 миллионов рублей, новые штрафы на платных трассах и другие новости пятницы

Новости

Редакция Авто.ру

Мегалифтбек от Brabus, в котором 900 лошадиных сил, на сколько будут штрафовать за неоплату проезда по платным дорогам, экстремальный школьный автобус от украинских мастеров и другие события пятницы, 23 октября 2020 года.

Немецкое тюнинг-ателье Brabus рассекретило свой новый проект на базе модели Mercedes-AMG GT 63 S. Лифтбек Rocket 900 получил глубоко модерни­зиро­ванный мерседе­совский V8 и способен ускориться до 100 км/ч за 2,8 секунды.

Базовый размер штрафа за бесплатное движение по платным магистралям составит 2,5 тысячи рублей. Это следует из законопроекта, принятого Госдумой в первом чтении. Но штрафа можно будет избежать.

Чешская компания Torsus, основанная выходцами из Украины, пред­ставила новую моди­фи­кацию своего хард­корного внедорож­ного автобуса. На этот раз Praetorian предназ­начен для перевозки детей. Он сможет транспорти­ровать до 35 школь­ников по самым сложным дорогам мира.

На онлайн-аукционе eBay появился необычный лот – Subaru Forester 2003 года выпуска, который по большей части простаивал в гараже. За 17 лет автомобиль проехал всего 10 380 километров.

Преступник, пытавшийся скрыться от полицей­ской погони, вынужден был решить проблему нехватки топлива нетриви­альным способом. Несмотря на стресс, он заехал на АЗС, как и все обычные люди.

На просмотр всех знаменитых музыкальных видео с автомобилями вам понадобится примерно вся жизнь — мы почти проверили. Чтобы вы не тратили время, отобрали для вас только самые интересные и реально необычные тачки.

Нет, это не рестайлинг. Toyota Land Cruiser Prado, который выпускается уже 11 лет, к 2020 году дважды перенёс серьёзную модерни­зацию — в 2013 и 2017 году, а сейчас это правильнее называть обнов­лением. Что изменилось? Рассказываем!

Голосуйте за новость дня!

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение