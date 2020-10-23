«Ракета» от Brabus за 40 миллионов рублей, новые штрафы на платных трассах и другие новости пятницы
Редакция Авто.ру
Мегалифтбек от Brabus, в котором 900 лошадиных сил, на сколько будут штрафовать за неоплату проезда по платным дорогам, экстремальный школьный автобус от украинских мастеров и другие события пятницы, 23 октября 2020 года.
Немецкое тюнинг-ателье Brabus рассекретило свой новый проект на базе модели Mercedes-AMG GT 63 S. Лифтбек Rocket 900 получил глубоко модернизированный мерседесовский V8 и способен ускориться до
Базовый размер штрафа за бесплатное движение по платным магистралям составит 2,5 тысячи рублей. Это следует из законопроекта, принятого Госдумой в первом чтении. Но штрафа можно будет избежать.
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