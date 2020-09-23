Российские города, где чаще всего угоняют машины, самая дешёвая Тесла и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Рейтинг российских городов, лидирующих по автоугонам, очень дешёвая Tesla и очень мощные BMW с огромными «ноздрями», Lada 4x4 для Германии, брошенный на горной трассе Jeep и другие события среды, 23 сентября 2020 года.
Опубликован рейтинг городов России с самым большим числом угонов автомобилей за период с марта по август нынешнего года. На первое место с большим отрывом вышел Санкт-Петербург, а самой угоняемой моделью в городе на Неве стал Hyundai Tucson.
BMW рассекретила технические характеристики новых спорткаров M3 и M4, фотографии которых просочились в интернет накануне. Седан и купе получили одну трёхлитровую «шестёрку» на двоих в двух вариантах мощности, две коробки и два типа привода.
Компания Tesla выпустит электрокар, который будет стоить меньше 25 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей). Об этом глава компании Илон Маск заявил на Battery Day. Стоимость электромобилей будет снижена за счёт революционного аккумулятора под названием 4680.
Компания «Партизан Моторс» из немецкого Магдебурга разработала специальную комплектацию 50th Anniversary Limited Edition внедорожника Lada 4x4. Весь тираж распродадут в Западной Европе, преимущественно в Германии.
Электромобиль Tesla Model 3 провалил испытания автономного торможения, которые недавно проводились в Китае. Посмотрите, как автомобиль дважды врезался в манекены, лишь в одном случае распознав перед собой препятствие.
Jeep Wrangler забрался в горы по велодорожке в районе городка Лома-Линда в Калифорнии, но вернуться на асфальт уже не смог. Фотографии внедорожника, попавшего в курьёзную ситуацию, опубликованы в Фейсбуке. Владельца машины до сих пор не нашли.
Слышали про истории, когда редкие для бывшего Союза спорткары и лимузины с Запада оказывались забытыми и заброшенными? Показываем и рассказываем про самые интересные из них.