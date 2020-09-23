Российские города, где чаще всего угоняют машины, самая дешёвая Тесла и другие новости дня

Jeep Wrangler забрался в горы по велодорожке в районе городка Лома-Линда в Калифорнии, но вернуться на асфальт уже не смог. Фотографии внедорожника, попавшего в курьёзную ситуацию, опубликованы в Фейсбуке. Владельца машины до сих пор не нашли.