Фото нового Toyota Land Cruiser, штрафы за фары и шины и другие события дня
Редакция Авто.ру
Самые близкие снимки нового Toyota Land Cruiser, штрафы за шины, фары и бамперы от ГИБДД, во сколько оценили бронированный Aurus как у Путина и другие события пятницы, 23 апреля 2021 года.
В Instagram-паблике cars_secrets появились новые снимки ещё не представленного внедорожника Toyota Land Cruiser 300. На них хорошо видны задняя часть кузова и его профиль.
В МВД подготовили проект изменений в действующий перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспорта. Доработки предусматривают введение новых штрафов — не только за несезонные покрышки, но и, к примеру, за видеорегистраторы, плёнку на фарах или аварийное состояние бамперов.
Официальные дилеры марки Aurus — «Авилон» и «Панавто» — начали принимать заказы на удлинённый Senat. Причём не простой, а бронированный — такой же автомобиль использует для поездок президент России Владимир Путин. В появившихся на Авто.ру объявлениях указана цена 106,9 миллиона рублей.
Компания BMW озвучила стоимость новейших спорткаров в России. За систему полного привода на купе M4 придётся доплатить 280 тысяч рублей, а седан M3 будет поставляться в нашу страну только с приводом на обе оси.
Специалисты из американской фирмы BoostedBoiz построили болид для дрэга из минивэна Honda Odyssey первого поколения родом из середины 1990-х. Как пишет Motor1, сейчас в нём 1000 лошадиных сил, и гонка с ним заканчивалась неожиданно для многих суперкаров.