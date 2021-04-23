Фото нового Toyota Land Cruiser, штрафы за фары и шины и другие события дня

В МВД подготовили проект изменений в действующий перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспорта. Доработки предусматривают введение новых штрафов — не только за несезонные покрышки, но и, к примеру, за видеорегистраторы, плёнку на фарах или аварийное состояние бамперов.