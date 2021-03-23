Большой седан из Кореи, на сколько может подорожать бензин и другие события дня
Редакция Авто.ру
Как выглядит новый большой седан от Kia, прогноз по ценам на бензин, первое видео с «космическим» минивэном из Кореи, дикий трёхосный Jeep и другие события вторника, 23 марта 2021 года.
Компания Kia представила новейший большой седан K8, который придёт на смену модели K7/Cadenza. Моторную гамму четырёхдверки составят двигатели объёмом от 1,6 до 3,5 литра: дизельных агрегатов среди них нет, но есть мотор, работающий на газе, и полный привод.
Специалисты Независимого топливного союза предупредили о возможности повторения в России топливного кризиса по образцу 2018 года. По мнению экспертов, которое приводят «Известия», бензин будет стремительно дорожать. В Минэнерго уже принятые меры назвали «достаточными».
На YouTube-канале Carreport появился «шпионский видеообзор» ещё до конца не рассекреченного нового минивэна Hyundai. Застигнутый автором видео на одной из парковок автомобиль заметно отличается от экземпляра, представленного на фирменных презентационных изображениях.
Ателье SoFlo Jeeps из Лодердейла выставило на продажу очередной экземпляр своего трёхосного пикапа на базе Jeep Gladiator из коллекции с общим названием Apocalypse. Экстремальный грузовик с 750-сильным мотором оценили в 15 миллионов рублей.
В твиттер-аккаунте Armands_V опубликовано фото учебного автомобиля, сделанное в Риге. На нём хорошо видно, что курсант в салоне надел респиратор, как это и предписывают местные правила, а вот инструктор «упаковал» себя в целую систему, позволяющую ему дышать уличным воздухом.
С 1 мая заключить сделку по купле-продаже автомобиля с пробегом можно будет онлайн — на сайте Госуслуг. Разбираемся, для чего это нужно, какие преимущества даёт нововведение и что делать тем, кто не хочет или не может воспользоваться электронным оформлением сделки.