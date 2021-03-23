Большой седан из Кореи, на сколько может подорожать бензин и другие события дня

С 1 мая заключить сделку по купле-продаже автомобиля с пробегом можно будет онлайн — на сайте Госуслуг. Разбираемся, для чего это нужно, какие преимуще­ства даёт ново­введение и что делать тем, кто не хочет или не может воспользо­ваться электронным оформле­нием сделки.