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Большой седан из Кореи, на сколько может подорожать бензин и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Как выглядит новый большой седан от Kia, прогноз по ценам на бензин, первое видео с «космическим» минивэном из Кореи, дикий трёхосный Jeep и другие события вторника, 23 марта 2021 года.

Компания Kia представила новейший большой седан K8, который придёт на смену модели K7/Cadenza. Моторную гамму четырёхдверки составят двигатели объёмом от 1,6 до 3,5 литра: дизельных агрегатов среди них нет, но есть мотор, работающий на газе, и полный привод.

Специалисты Независимого топливного союза предупредили о возможности повторения в России топливного кризиса по образцу 2018 года. По мнению экспертов, которое приводят «Известия», бензин будет стремительно дорожать. В Минэнерго уже принятые меры назвали «достаточными».

На YouTube-канале Carreport появился «шпионский видео­обзор» ещё до конца не рас­секре­ченного нового минивэна Hyundai. Застигнутый автором видео на одной из парковок автомобиль заметно отличается от экзем­пляра, представ­ленного на фирменных презентаци­онных изображениях.

Ателье SoFlo Jeeps из Лодердейла выставило на продажу очередной экзем­пляр своего трёхосного пикапа на базе Jeep Gladiator из коллекции с общим назва­нием Apocalypse. Экстремаль­ный грузовик с 750-сильным мотором оценили в 15 миллионов рублей.

В твиттер-аккаунте Armands_V опубликовано фото учебного авто­мобиля, сделанное в Риге. На нём хорошо видно, что курсант в салоне надел респиратор, как это и пред­писывают местные правила, а вот инструктор «упаковал» себя в целую систему, позволяющую ему дышать уличным воздухом.

С 1 мая заключить сделку по купле-продаже автомобиля с пробегом можно будет онлайн — на сайте Госуслуг. Разбираемся, для чего это нужно, какие преимуще­ства даёт ново­введение и что делать тем, кто не хочет или не может воспользо­ваться электронным оформле­нием сделки.

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