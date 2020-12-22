Первое видео из салона новой «Нивы», фото будущего Крузака и другие события дня
Редакция Авто.ру
Первое видео с внедорожником Lada Niva, прошедшим рестайлинг, четыре новинки для России от Hyundai, первое шпионское фото нового Крузака, электрокар от Apple и другие события вторника, 22 декабря 2020 года.
Первый статичный видеообзор внедорожника Lada Niva, пережившего рестайлинг, опубликован на YouTube-канале «Официального Лада Клуба». Изменения в конструкции Lada Niva оказались чуть более серьёзными, чем редизайн бамперов и радиаторной решётки, но интерьера всё же не коснулись.
Компания Hyundai на пресс-конференции по итогам 2020 года раскрыла планы на 2021 год в России. В наступающем году линейка бренда пополнится четырьмя новинками: кроссоверы Santa Fe и Tucson перейдут к следующему поколению, а модель Creta ждёт масштабное обновление. Кроме того, появится ещё одна таинственная модель.
Компания Apple может выпустить собственный автомобиль уже к 2024 году. Более того, как сообщают источники агентства Reuters, вместе с iCar может дебютировать и некая революционная технология конструкции аккумуляторов — она должна радикально снизить стоимость батарей.
Китайское издание AutoHome опубликовало первое шпионское фото, на котором, как утверждается, запечатлён прототип внедорожника Toyota Land Cruiser нового поколения. Однако распознать в тяжело закамуфлированном автомобиле именно Land Cruiser затруднительно. Премьера новинки может состояться в апреле 2021 года.
Производитель кроссоверов и внедорожников SsangYong Motors объявил о собственном банкротстве. Соответствующее заявление в судебные органы уже подано. Обанкротиться фирма решила после того, как не смогла рассчитаться с кредиторами: сумма долга превысила 90 миллионов долларов.
Путаетесь на Т-образных перекрёстках? Тогда на эти дороги вам лучше вообще не соваться!
Ещё год назад главным бестселлером Haval в России был скромный и невзрачный кроссовер H6, а сейчас две трети объёма продаж делает F7. Чем не повод присмотреться к нему подробнее, на примере топовой версии Tech Plus с двухлитровым мотором и стоимостью под два миллиона рублей?