Первое видео из салона новой «Нивы», фото будущего Крузака и другие события дня

Ещё год назад главным бестселлером Haval в России был скромный и невзрачный кроссовер H6, а сейчас две трети объёма продаж делает F7. Чем не повод присмотреться к нему подробнее, на примере топовой версии Tech Plus с двухлитровым мотором и стоимостью под два миллиона рублей?