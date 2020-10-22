«Режим краба» для нового Хаммера: посмотрите, как он работает

Штрафы за «среднюю скорость» по всей России, самые дорогие «Жигули» и другие новости четверга

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Редакция Авто.ру

Предложение по штрафам за «среднюю скорость», самые дорогие «Жигули», новый премиум-кроссовер для России по цене Hyundai Santa Fe, Дастер-пикап и другие события четверга, 22 октября 2020 года. 

Ассоциация производителей и операторов систем фотовидео­фиксации предложила распространить на всю страну практику наказания водителей за превышение средней скорости.

На Авто.ру выставлен на продажу кастом-проект на базе ВАЗ-2102 «Жигули» под названием SlowLow — как утверждает продавец, единственный в своём роде. Это самый дорогой экземпляр «Жигулей», который можно купить сейчас в России.

Компания Chery начала в России продажи первой модели премиального бренда Cheryexeed — кроссовера TXL. Китайский вседорожник доступен в двух комплектациях, и он не дешевле конкурентов — Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.

Компания Dacia и румынская кузовостроительная фирма Romturingia открыли приём заказов на пикап Duster на базе кроссовера второго поколения. Новинка получила безальтернативный дизельный мотор и сможет перевозить до полутонны груза.

Росстандарт опубликовал Одобрение типа транспортного средства, выданное кроссоверу Hyundai Palisade. Выпускать Палисад для нашего рынка будут в Калининграде. Кроссовер получит два мотора, два типа привода и одну коробку передач.

Особый режим движения под названием Crab Walk, предназначенный для стеснённых условий, стал одной из технологических новинок, реализованных на новом электропикапе GMC Hummer EV. В опубликованном видеоролике производитель показал, как этот режим работает.

Сегодня показываем, что может случиться, если хотя бы одно из колёс решит выкинуть какой-нибудь фортель.

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