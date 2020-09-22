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Новые BMW с большими «ноздрями», разъяснение Минтранса по тонировке и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Первые официальные фотографии новых спорткаров BMW M3 и M4, разъяснение Минтранса по новым правилам тонировки машин, отзыв внедорожников Инфинити в России, сколько стоит болид Формулы-1 и другие события вторника, 22 сентября 2020 года.

Официальные изображения новейших BMW M3 и M4 опубликованы за день до их премьеры. Спортседан и купе получили огромные «ноздри» решётки радиатора высотой от капота до нижней кромки бампера.

Отсутствие упоминания уровня светопропускаемости боковых стёкол в недавнем проекте поправок в ПДД заставило многих автомобилистов решить, что теперь их тонировка не нормируется. В Минтрансе выступили с разъяснением.

Компания Infiniti объявила отзывную кампанию, затрагивающую 3932 проданных в России внедорожника QX56. Поводом стал дефектный газогенератор водительской подушки безопасности.

Ресурс CarIndustryAnalysis опубликовал рейтинг самых продаваемых электрокаров в мире. Лидером признана модель Tesla Model 3, опередившая ближайшего соперника в четыре раза. В десятку неожиданно вошёл китайский электромобиль.

Британский аукционный дом The Market выставил на торги болид Jordan Honda EJ 12 2002 года выпуска, который принимал участие в Формуле-1. Всего было построено пять подобных машин.

Решили выяснить, как далеко в освоении космоса продвинулись автомобильные производители — не на одних же «Крузаках» там ездить?

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