Новые BMW с большими «ноздрями», разъяснение Минтранса по тонировке и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Первые официальные фотографии новых спорткаров BMW M3 и M4, разъяснение Минтранса по новым правилам тонировки машин, отзыв внедорожников Инфинити в России, сколько стоит болид Формулы-1 и другие события вторника, 22 сентября 2020 года.
Официальные изображения новейших BMW M3 и M4 опубликованы за день до их премьеры. Спортседан и купе получили огромные «ноздри» решётки радиатора высотой от капота до нижней кромки бампера.
Отсутствие упоминания уровня светопропускаемости боковых стёкол в недавнем проекте поправок в ПДД заставило многих автомобилистов решить, что теперь их тонировка не нормируется. В Минтрансе выступили с разъяснением.
Компания Infiniti объявила отзывную кампанию, затрагивающую 3932 проданных в России внедорожника QX56. Поводом стал дефектный газогенератор водительской подушки безопасности.
Ресурс CarIndustryAnalysis опубликовал рейтинг самых продаваемых электрокаров в мире. Лидером признана модель Tesla Model 3, опередившая ближайшего соперника в четыре раза. В десятку неожиданно вошёл китайский электромобиль.
Британский аукционный дом The Market выставил на торги болид Jordan Honda EJ 12 2002 года выпуска, который принимал участие в Формуле-1. Всего было построено пять подобных машин.
Решили выяснить, как далеко в освоении космоса продвинулись автомобильные производители — не на одних же «Крузаках» там ездить?