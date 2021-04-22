Уникальная Camry из Владикавказа, фото нового Крузака и другие события дня

Компания Volkswagen показала в Китае новый вседорожник, который получил имя Talagon. Новинка оказалась даже крупнее нынешнего Atlas/Teramont и на местном рынке как раз с этим кроссовером и будет конкурировать. В продаже в Китае огромный Talagon появится уже нынешним летом, но его перспективы в других странах пока туманны.