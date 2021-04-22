Уникальная Camry из Владикавказа, фото нового Крузака и другие события дня
Редакция Авто.ру
Уникальная Toyota Camry-универсал, замеченная во Владикавказе, первые фото нового Land Cruiser без камуфляжа, самый большой кроссовер Volkswagen, недорогой Haval для России и другие события четверга, 22 апреля 2021 года.
Во Владикавказе заметили универсал на базе Toyota Camry последнего поколения (XV70). Хотя пятидверок этой модели не делают уже почти 20 лет. В комментариях машину прозвали Франкенштейном.
На портале Cochespias опубликованы первые снимки внедорожников Toyota Land Cruiser 300 вообще без камуфляжа. Пока есть только вид спереди.
Компания Volkswagen показала в Китае новый вседорожник, который получил имя Talagon. Новинка оказалась даже крупнее нынешнего Atlas/Teramont и на местном рынке как раз с этим кроссовером и будет конкурировать. В продаже в Китае огромный Talagon появится уже нынешним летом, но его перспективы в других странах пока туманны.
Вседорожник Jolion, который может стать самой доступной моделью марки Haval в России, получит широкий набор оборудования. В списке значатся не только большой мультимедийный экран, но и интеллектуальные системы помощи водителю.
На онлайн-площадке AutoScout выставлен на продажу седан Lada 2101 1200 — экспортный вариант отечественной «Копейки». Автомобиль, выпущенный в феврале 1979 года, проехал всего 18 500 километров.