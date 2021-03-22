Дорогой VW Polo для России, очень «спортивная» Toyota Camry и другие события дня
Редакция Авто.ру
«Футбольный» VW Polo для России, сколько непристёгнутых водителей и с телефоном зафиксировали камеры, фото очень «спортивной» Toyota Camry и другие события понедельника, 22 марта 2021 года.
Компания Volkswagen представила цены на особое исполнение лифтбека VW Polo Football Edition. Новинку предложат с тремя вариантами силовых агрегатов, а цены на «футбольный» Polo на 99 тысяч рублей не дотянули до стоимости модели в максимальной комплектации.
В столичном Центре организации дорожного движения рассказали, сколько нарушителей зафиксировали камеры, работающие по непристёгнутым ремням безопасности и использованию телефона за рулём. За два месяца общее количество таких нарушений приблизилось к 13 000. Об этом сообщает радио «Спутник».
На Reddit набрал популярность пост о необычной Toyota Camry, замеченной на дорогах Техаса. Это очень «спортивный» седан — владелец демонстрирует это, кажется, всеми доступными способами.
Прокуратура США приступила к официальным поискам владельца суперкара Ferrari F50, конфискованного таможней страны ещё в 2019 году при попытке ввоза из Канады. Как уточняет WIVB, суперкар числится в угоне с 2003 года, причём похитили машину по другую сторону океана.
Ветеран береговой охраны США Крейг Горднье построил дом на колёсах своими руками из старого школьного автобуса. Как пишет Insider, таким способом он пытался занять себя во время коронавирусной изоляции. Сейчас создатель кемпера планирует отправиться в путешествие по Северной Америке.