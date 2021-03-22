Дорогой VW Polo для России, очень «спортивная» Toyota Camry и другие события дня

Прокуратура США приступила к официальным поискам владельца суперкара Ferrari F50, конфискованного таможней страны ещё в 2019 году при попытке ввоза из Канады. Как уточняет WIVB, суперкар числится в угоне с 2003 года, причём похитили машину по другую сторону океана.