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Фото нового Дастера в России, продажа Ferrari за 250 млн рублей и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Первое живое фото самого долгожданного Renault в России, продажа Ferrari за 250 миллионов рублей, как выглядит новая  Niva Travel в самой бедной комплектации и другие события пятницы, 22 января 2021 года.

Фотография кроссовера Renault Duster нового поколения опубликована в аккаунте kostyavetrov на ресурсе Drive2. Утверждается, что она сделана на парковке одного из московских дилерских центров, а продажи вседорожника, по словам сотрудника центра, стартуют в марте нынешнего года.

На Авто.ру появилось объявление о продаже гиперкара Ferrari LaFerrari с пробегом. Автомобиль 2014 года выпуска оценён продавцом (дилерский центр Ferrari) в 244,7 миллиона рублей. Сейчас этот гиперкар является самым дорогим предложением в России. Он обошёл даже недавнее объявление с Bugatti Chiron.

Самые доступные версии внедорожника Lada Niva Travel будут комплекто­ваться неокрашен­ными бамперами и штампо­ванными колёсными дисками. Во всяком случае, именно так выглядит модель на фото, опублико­ванном в паблике «Русский автомобиль».

Не каждый дорожный инцидент со столкновением и причинением ущерба должен считаться ДТП и караться лишением прав, если водитель ушёл или уехал с места. Такой вывод сделан в обзоре судебной практики Первого кассационного суда.

На YouTube-канале ViralHog появилось видео, сделанное автомо­бильным реги­стратором в одном из российских городов. Только превосходная реакция и завидное само­обладание позволили его владельцу избежать дорого­стоящего ДТП с потерявшим управление BMW X6.

Практически в каждой новости про новые спорт- и суперкары за последние пару лет найдутся один-два абзаца про электро­моторы, батарейки и скорость зарядки. Но ведь спорткары — это не смартфоны или ноутбуки! Поэтому мы решили выяснить: а остались ли ещё по-настоящему быстрые автомобили, которым не нужно электричество?

Sorento — вовсе не флагман SUV-линейки Kia, но потребите­лями восприни­мается именно таким: большой, семи­местный и стоит в районе важной отметки в 3 миллиона рублей, за которыми маячит финансово напряжный, но морально притяга­тельный переход в статус условной роскоши.

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