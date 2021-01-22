Фото нового Дастера в России, продажа Ferrari за 250 млн рублей и другие события дня

Практически в каждой новости про новые спорт- и суперкары за последние пару лет найдутся один-два абзаца про электро­моторы, батарейки и скорость зарядки. Но ведь спорткары — это не смартфоны или ноутбуки! Поэтому мы решили выяснить: а остались ли ещё по-настоящему быстрые автомобили, которым не нужно электричество?