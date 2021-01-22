Фото нового Дастера в России, продажа Ferrari за 250 млн рублей и другие события дня
Редакция Авто.ру
Первое живое фото самого долгожданного Renault в России, продажа Ferrari за 250 миллионов рублей, как выглядит новая Niva Travel в самой бедной комплектации и другие события пятницы, 22 января 2021 года.
Фотография кроссовера Renault Duster нового поколения опубликована в аккаунте kostyavetrov на ресурсе Drive2. Утверждается, что она сделана на парковке одного из московских дилерских центров, а продажи вседорожника, по словам сотрудника центра, стартуют в марте нынешнего года.
На Авто.ру появилось объявление о продаже гиперкара Ferrari LaFerrari с пробегом. Автомобиль 2014 года выпуска оценён продавцом (дилерский центр Ferrari) в 244,7 миллиона рублей. Сейчас этот гиперкар является самым дорогим предложением в России. Он обошёл даже недавнее объявление с Bugatti Chiron.
Самые доступные версии внедорожника Lada Niva Travel будут комплектоваться неокрашенными бамперами и штампованными колёсными дисками. Во всяком случае, именно так выглядит модель на фото, опубликованном в паблике «Русский автомобиль».
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