Официальные фото новой «Нивы», за сколько продают секретную «Волгу» КГБ и другие события дня
Редакция Авто.ру
Запуск производства и первые официальные фото новой Lada Niva, продажа уникальной «Волги» ГАЗ-3102 для КГБ с мотором с V8, самый дешёвый суперкроссовер из Китая, который круче Теслы, и другие события понедельника, 21 декабря 2020 года.
АвтоВАЗ официально объявил о старте производства рестайлинговой версии внедорожника Lada Niva, которая вместе с новой внешностью получила и доработанное имя. После рестайлинга модель будет называться Lada Niva Travel.
На Авто.ру выставлен на продажу седан ГАЗ-3102 в редкой модификации с восьмицилиндровым двигателем ЗМЗ-505. По данным продавца, автомобиль служил в государственном Управлении охраны президента (прежде —
Премиальный суббренд Voyah китайского концерна Dongfeng представил очень мощный электрический кроссовер Voyah Free. В нём 680 л.с., а стоит он 400 000 юаней (61 тыс. долларов), что вдвое меньше базовой стоимости аналогичного электрокроссовера Tesla Model X.
Компания Jaguar открыла приём заказов на кроссовер
Объявление о продаже прототипа УАЗ-3972, собранного в 1990 году, появилось на ресурсе Autobuy.ru. Один из четырёх опытных образцов «Буханки» нового поколения продаётся в Калужской области: за некомплектный автомобиль просят 850 тысяч рублей.