Официальные фото новой «Нивы», за сколько продают секретную «Волгу» КГБ и другие события дня

Запуск производства и первые официальные фото новой Lada Niva, продажа уникальной «Волги» ГАЗ-3102 для КГБ с мотором с V8, самый дешёвый супер­кроссовер из Китая, который круче Теслы, и другие события понедельника, 21 декабря 2020 года.