Китайскую «Гигафабрику» Tesla сняли с дрона. Видео

Официальные фото новой «Нивы», за сколько продают секретную «Волгу» КГБ и другие события дня

Новости

Редакция Авто.ру

Запуск производства и первые официальные фото новой Lada Niva, продажа уникальной «Волги» ГАЗ-3102 для КГБ с мотором с V8, самый дешёвый супер­кроссовер из Китая, который круче Теслы, и другие события понедельника, 21 декабря 2020 года.

АвтоВАЗ официально объявил о старте производства рестай­линговой версии внедорожника Lada Niva, которая вместе с новой внешностью получила и доработанное имя. После рестайлинга модель будет называться Lada Niva Travel.

На Авто.ру выставлен на продажу седан ГАЗ-3102 в редкой модификации с восьми­цилинд­ровым двигателем ЗМЗ-505. По данным продавца, автомобиль служил в государ­ственном Управлении охраны президента (прежде — 9-е управление КГБ СССР), но с определённого момента находится в частном владении.

Премиальный суббренд Voyah китайского концерна Dongfeng пред­ставил очень мощный электриче­ский кроссовер Voyah Free. В нём 680 л.с., а стоит он 400 000 юаней (61 тыс. долларов), что вдвое меньше базовой стоимости аналогичного электро­кроссовера Tesla Model X.

Компания Jaguar открыла приём заказов на кроссовер F-Pace, переживший рестайлинг. Вседорож­нику пере­смотрели моторную гамму и набор комплектаций: у F-Pace, как и у прочих моделей, появился «оспортив­ленный» вариант исполнения R-Dynamic.

Объявление о продаже прототипа УАЗ-3972, собранного в 1990 году, появилось на ресурсе Autobuy.ru. Один из четырёх опытных образцов «Буханки» нового поколения продаётся в Калужской области: за некомп­лектный автомобиль просят 850 тысяч рублей.

Голосуйте за новость дня!

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение