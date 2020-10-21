Сколько стоит возрождённый Hummer, новый штраф от московских парконов и другие новости среды
Редакция Авто.ру
Возвращение внедорожника Hummer, российские цены самого большого внедорожника Kia и быстрейшей Porsche Panamera, новый штраф от московских парконов и другие события среды, 21 октября 2020 года.
Концерн General Motors представил совершенно новый Хаммер: внедорожник стал пикапом и превратился в электрокар. Помимо ранее обещанных трёх моторов мощностью более 1000 л.с. и «режима краба» модель получила новейшие батареи Ultium и запас хода до 560 километров.
Kia обнародовала детали выхода на рынок рамного внедорожника Mohave в обновлённом варианте. В нашей стране Mohave получит лишь один двигатель — трёхлитровый 249-сильный дизель и будет предлагаться только в семиместном варианте. Продажи стартуют 2 ноября.
Столичный Дептранс объявил о нововведении в сфере автоматической фиксации нарушений. Мобильные парконы начнут контролировать езду по обочинам Московской кольцевой автодороги.
Компания Nissan представила серийную версию ультракомпактного кроссовера Magnite, прототип которого дебютировал прошлым летом. Новинка разработана специально для рынка Индии, однако впоследствии скорее всего появится и в других странах.
На сайте Porsche в России появилась информация о стоимости новых версий обновлённой Panamera, представленных накануне. Новый флагман — 700-сильная Panamera Turbo S E-Hybrid — оценена на 640 тысяч дороже, чем дорестайлинговая модель.
В начале октября стало известно о том, что в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях появится пункт об «обнулении» штрафов за некоторые нарушения правил дорожного движения. Разбираемся, как это будет работать.
«Как только беспилотные автомобили выйдут на дорогу, самостоятельное вождение должны будут запретить». В этом уверен профессор философии Университета Кардиффа в Великобритании Джонатан Уэббер. Разбираемся, когда это может произойти...