Посмотрите, как экскаваторы Caterpillar сыграли в Пакмана в реальной жизни

Сколько стоит возрождённый Hummer, новый штраф от московских парконов и другие новости среды

Новости

Редакция Авто.ру

Возвращение внедорожника Hummer, российские цены самого большого внедорожника Kia и быстрейшей Porsche Panamera, новый штраф от московских парконов и другие события среды, 21 октября 2020 года. 

Концерн General Motors представил совершенно новый Хаммер: внедорожник стал пикапом и превратился в электрокар. Помимо ранее обещанных трёх моторов мощностью более 1000 л.с. и «режима краба» модель получила новейшие батареи Ultium и запас хода до 560 километров.

Kia обнародовала детали выхода на рынок рамного внедорожника Mohave в обновлённом варианте. В нашей стране Mohave получит лишь один двигатель — трёх­литровый 249-сильный дизель и будет предлагаться только в семи­местном варианте. Продажи стартуют 2 ноября.

Столичный Дептранс объявил о нововведении в сфере автоматической фиксации нарушений. Мобильные парконы начнут контролировать езду по обочинам Московской кольцевой автодороги.

Компания Nissan представила серийную версию ультракомпактного кроссовера Magnite, прототип которого дебютировал прошлым летом. Новинка разработана специально для рынка Индии, однако впоследствии скорее всего появится и в других странах.

На сайте Porsche в России появилась информация о стоимости новых версий обновлённой Panamera, представленных накануне. Новый флагман — 700-сильная Panamera Turbo S E-Hybrid — оценена на 640 тысяч дороже, чем дорестайлинговая модель.

В начале октября стало известно о том, что в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях появится пункт об «обнулении» штрафов за некоторые нарушения правил дорожного движения. Разбираемся, как это будет работать.

«Как только беспилотные автомобили выйдут на дорогу, самостоятельное вождение должны будут запретить». В этом уверен профессор философии Университета Кардиффа в Великобритании Джонатан Уэббер. Разбираемся, когда это может произойти...

Голосуйте за новость дня!

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение