Фото засекреченного концепт-кара УАЗ, цены полноприводной Skoda Superb и другие новости дня

От того, насколько хорошо вы научитесь управлять двухколёсным транспортом, будет зависеть ваше здоровье, а то и жизнь. Поэтому, покупая мотоцикл, не стоит пренебрегать обучением в мотошколе. А как её выбрать, мы сейчас расскажем.