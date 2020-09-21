Фото засекреченного концепт-кара УАЗ, цены полноприводной Skoda Superb и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Уникальные фотографии прототипа УАЗ Рюрик из 80-х, цены мощной полноприводной Шкоды для России, видео взрыва 3000-сильного двигателя и «горизонтального сальто» на Kia K5 и другие события понедельника, 21 сентября 2020 года.
Фотографии проекта под названием УАЗ Рюрик опубликованы на странице Ульяновского завода «ВКонтакте». Разработку модели начали ещё в
В прайс-лист обновлённой Skoda Superb в нашей стране включены две новые модификации. Обе они сохранили двухлитровый турбомотор, которым Superb в РФ уже комплектуется, но отдача двигателя повышена до 220 и 280 л.с.
Американский YouTube-канал It’s Loud Just Cause опубликовал ролик, запечатлевший взрыв 3000-сильного дизеля Cummins. Мотор, установленный на пикап Dodge Ram, взлетел на воздух
В Пенсильвании выставили на продажу необычное купе BMW 3 серии, выпущенное в 1986 году. Место штатного мотора спорткара занял 5,7-литровый V8 от Chevrolet, и поэтому лот оценён в солидную сумму.
Марка Kia опубликовала ролик с необычным трюком в исполнении нового седана K5: во время прыжка с трамплина четырёхдверка ещё и разворачивается на 360 градусов.
На аукционе H&H Classics выставят абсолютно новый мотоцикл 1977 года выпуска. За всё время серый Norton Commando 850 Interstate даже не извлекли из оригинального упаковочного ящика.
В числе по-настоящему жутких чудовищ — провалы асфальта, способные затянуть под землю целый автомобиль. Взгляните, как эти «ошибки» коммунальщиков и сюрпризы природы умело охотятся на водителей в естественной среде обитания.
От того, насколько хорошо вы научитесь управлять двухколёсным транспортом, будет зависеть ваше здоровье, а то и жизнь. Поэтому, покупая мотоцикл, не стоит пренебрегать обучением в мотошколе. А как её выбрать, мы сейчас расскажем.