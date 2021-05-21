Как выглядит новая «ГАЗель», внедорожник-гигант от Brabus и другие события дня

В 1980-х те, кто мог себе позволить действительно дорогой автомобиль, предпочитали что-то пониже, подлиннее и почетырёхдвернее. Однако это совсем не значит, что 30–40 лет назад тюнеры не брались за доработку вездеходов — в том числе для того, чтобы такие машины могли удовлетворять вкусам самой изощрённой публики. Вот несколько ярчайших примеров.