Как выглядит новая «ГАЗель», внедорожник-гигант от Brabus и другие события дня
Редакция Авто.ру
Как выглядят новая «ГАЗель» и самый большой Мерседес от Brabus, когда в Россию придёт Tesla, новые подробности о Toyota Land Cruiser 300 и другие события пятницы, 21 мая 2021 года.
Горьковский автозавод объявил о старте производства новой «ГАЗели», которая получит обозначение NN — New Next. Подробные технические характеристики пока скрываются, впрочем, благодаря публикации в Сети слайдов из внутризаводской презентации кое-какие подробности всё же просочились.
В рамках марафона «Новое знание» Илон Маск ответил по видеосвязи на вопросы россиян. Среди них был и о выходе марки Tesla на российский рынок. Глава компании уверен, что это случится скоро.
В глобальную Сеть просочились очередные технические данные о внедорожнике Toyota Land Cruiser нового поколения: на этот раз инстаграм-аккаунт land.cruiser.300 публикует его размеры и некоторые сведения о платформе. Похоже, внедорожник станет близким техническим родственником пикапа Toyota Tundra.
Знаменитое тюнинг-ателье Brabus представило свою новую работу с индексом 800 — на этот раз на базе вседорожника Mercedes-AMG GLS 63, самого крупного в кроссоверной линейке марки. После доработок трёхрядный кроссовер стал не только эффектнее, но и быстрее: теперь он сопоставим по динамике с Porsche 911.
Американец Джино Луччи и его сын выбрали необычного «донора» для строительства своего будущего дома на колёсах — это транспортный самолёт Douglas R4D, собранный ещё в 1943 году.
В 1980-х те, кто мог себе позволить действительно дорогой автомобиль, предпочитали что-то пониже, подлиннее и почетырёхдвернее. Однако это совсем не значит, что 30–40 лет назад тюнеры не брались за доработку вездеходов — в том числе для того, чтобы такие машины могли удовлетворять вкусам самой изощрённой публики. Вот несколько ярчайших примеров.