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Проверка тонированных машин, автомобиль от Huawei и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Рейды ГИБДД против тонированных машин, как выглядят автомобиль от Huawei и элитный шестиметровый внедорожник из Казахстана, продажа российского автозавода и другие события среды, 21 апреля 2021 года.

Московская ГИБДД объявила о проведении рейда против незаконной тонировки после того, как за первый квартал в столице выявили 27 тысяч машин с подобным нарушением.

На Шанхайском автосалоне корпорация Huawei продемонстрировала первый автомобиль. Кроссовер можно будет купить уже через месяц: для его продаж Huawei создаст специальный бренд. При этом вседорожник под названием SF5 оказался не «чистым» электромобилем, а гибридом.

Имущество обанкротившегося завода Derways, располагавшегося в Черкесске, будет продано на торгах. Владельцем более трёх сотен объектов, которые позволят наладить функционирующее производство автомобилей, можно стать примерно за полтора миллиарда рублей.

На Авто.ру появился в продаже необычный внедорожник-лимузин Maus, построенный казахстанской компанией EXC Motors на базе Ford F-150 предыдущего поколения. За роскошный автомобиль просят 28,5 миллиона рублей.

Жюри World Car of the Year объявило итоги конкурса за титул «Автомобиля года в мире» 2021 года. Главный приз получил вседорожник Volkswagen ID.4, который не продаётся в России. При этом одному из основных претендентов — хэтчбеку Toyota Yaris — наград не досталось вообще.

В Шанхае проходит международный автосалон! Да-да, как в старые доковидные времена — с живыми стендами, шумной публикой и уймой ярких новинок: от серийных седанов и кроссоверов до концептуальных диковин. С последних, пожалуй, и начнём, поскольку в этом году китайские премьеры вышли особенно любопытными. Смотрите!

Об этих машинах не слишком часто пишут в инстаграме и не обсуждают их в очереди в «Пятёрочке». Но это совсем не значит, что они не достойны внимания. Собрали самые интересные новинки и рассказываем, что сейчас в трендах на передовой.

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