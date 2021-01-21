Когда появится новый Крузак, какой автобренд покинет Россию и другие события дня

Будучи по определению автомобилями для эгоистов, двухдверные купе в Советском Союзе не котировались. Однако это не значит, что советских купе — заводских и штучных — не было вовсе. Вспоминаем о нескольких удивительных проектах на базе «Москвичей», «Запорожцев» и ГАЗов...