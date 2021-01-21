Когда появится новый Крузак, какой автобренд покинет Россию и другие события дня
Редакция Авто.ру
Дата премьеры нового Toyota Land Cruiser, уход известного американского автобренда из России, инициатива по отмене транспортного налога для некоторых автомобилей и другие события четверга, 21 января 2021 года.
Компания Toyota может представить новое поколение внедорожника Land Cruiser летом, хотя ранее предполагалось, что это случится в апреле. Об этом сообщает издание Car Advice. Новая дата премьеры совпадёт с юбилеем модели: в этот день Ленд Крузеру исполнится 70 лет.
Бренд Chrysler прекратил поставки в Россию своей единственной на нашем рынке модели — минивэна Pacifica. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источники в дилерском сообществе. В представительстве концерна FCA эти данные опровергли, но издание утверждает, что дело просто в желании распродать складские запасы.
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