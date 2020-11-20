Какие приборы появятся у гаишников, автосалон с брошенными машинами и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Проверки на дорогах: какие приборы начнут использовать гаишники, заброшенный автосалон с сотней машин, новый лидер в рейтинге надёжности машин от Consumer Reports, новый Kia Sportage и другие события пятницы, 20 ноября 2020 года.
Инспектора ГИБДД в скором времени получат новейшие средства выявления нетрезвых или употреблявших наркотики водителей. Наличие запрещённых веществ в организме человека новые индикаторы определяют за секунды.
Издание The Drive обнаружило, что заброшенный пять лет назад дилерский центр уже не существующей корпорации AMC в Северной Каролине всё ещё работает и даже готов продавать автомобили. Склад компании до сих пор насчитывает около сотни машин, но все они проржавели.
Авторитетное потребительское издание Consumer Reports опубликовало последний рейтинг надёжности автомобилей, первое место в котором впервые заняла марка Mazda. Кроме того, издание назвало самые склонные к поломкам автомобили.
На автосалоне в Гуанчжоу компания Kia представила новую версию кроссовера Sportage для местного рынка. Модель под названием Sportage Ace получила радикально доработанную внешность, увеличилась в размерах и обзавелась новыми электронными ассистентами.
Агентство Reuters обнаружило в порту мегаполиса огромную стоянку, на которой пылятся сотни туристических автобусов. Машины сюда свезли просто потому, что они перестали быть нужны: туристический бизнес в Гонконге находится в глубоком кризисе.
Ателье SVI из Южной Африки, специализирующееся на постройке бронированных машин, представило модель Max 3. Она собрана на базе культового внедорожника Toyota Land Cruiser
Недавно руководство проекта «Монарх» сообщило о подготовке к сертификации первой модели. То есть разработка первого автомобиля марки «на бумаге» завершена и можно приступать к его производству? Разбираемся, так ли это на самом деле.