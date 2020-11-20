Nissan X-Trail застрял на пешеходном мосту, и никто не знает почему

Какие приборы появятся у гаишников, автосалон с брошенными машинами и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Проверки на дорогах: какие приборы начнут использовать гаишники, заброшенный автосалон с сотней машин, новый лидер в рейтинге надёжности машин от Consumer Reports, новый Kia Sportage и другие события пятницы, 20 ноября 2020 года.

Инспектора ГИБДД в скором времени получат новейшие средства выявления нетрезвых или употреблявших наркотики водителей. Наличие запрещённых веществ в организме человека новые индикаторы определяют за секунды.

Издание The Drive обнаружило, что заброшенный пять лет назад дилерский центр уже не существующей корпорации AMC в Северной Каролине всё ещё работает и даже готов продавать автомобили. Склад компании до сих пор насчитывает около сотни машин, но все они проржавели.

Авторитетное потребительское издание Consumer Reports опубликовало последний рейтинг надёжности автомобилей, первое место в котором впервые заняла марка Mazda. Кроме того, издание назвало самые склонные к поломкам автомобили.

На автосалоне в Гуанчжоу компания Kia представила новую версию кроссовера Sportage для местного рынка. Модель под названием Sportage Ace получила радикально доработанную внешность, увеличилась в размерах и обзавелась новыми электронными ассистентами.

Агентство Reuters обнаружило в порту мегаполиса огромную стоянку, на которой пылятся сотни туристических автобусов. Машины сюда свезли просто потому, что они перестали быть нужны: туристический бизнес в Гонконге находится в глубоком кризисе.

Ателье SVI из Южной Африки, специализирующееся на постройке брониро­ванных машин, представило модель Max 3. Она собрана на базе культового внедорож­ника Toyota Land Cruiser 70-й серии, однако узнать исходник невозможно.

Недавно руководство проекта «Монарх» сообщило о подготовке к сертификации первой модели. То есть разработка первого автомобиля марки «на бумаге» завершена и можно приступать к его производству? Разбираемся, так ли это на самом деле.

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