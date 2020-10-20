Первое фото новейшего КамАЗа, лишённый гигантских «ноздрей» BMW и другие новости вторника

Недавно мы рассказывали вам о рэт-родах — автомобилях, которые совсем не стесняются быть ржавыми. Сегодня же речь пойдет ещё об одном, куда более нишевом виде хотроддинга — гассерах. Никогда не слышали о них? Сейчас мы закроем этот пробел в вашей эрудиции.