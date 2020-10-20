Первое фото новейшего КамАЗа, лишённый гигантских «ноздрей» BMW и другие новости вторника
Редакция Авто.ру
Как выглядят новейший «носатый» КамАЗ и мощнейшая Панамера, какой BMW первым лишится гигантских «ноздрей», кадры самой неудачной попытки припарковаться у супермаркета и другие события вторника, 20 октября 2020 года.
В модельном ряду КамАЗа, чьи машины традиционно имеют бескапотную компоновку, появится серийная «носатая» модель под названием КамАЗ-65223. Выход новинки связан с марафоном «Дакар».
Немецкое тюнинг-ателье Prior Design работает над исправлением самого спорного, с точки зрения некоторых поклонников, дизайнерского элемента новейшего купе BMW M4 — огромной радиаторной решётки. Также тюнеры готовят комплексный аэродинамический обвес.
Компания Porsche рассекретила ещё три модификации обновлённого семейства Panamera: к нему добавлены Panamera 4S, Panamera 4 E-Hybrid и Panamera Turbo S E-Hybrid, которую назвали самой мощной в линейке. Разгон до 100 км/ч займёт у неё 3,2 секунды.
Компания Kia опубликовала очередной видеоролик в рамках рекламной кампании нового седана K5, где недвусмысленно заявляет, что K5 GT лучше управляется и разгоняется, чем BMW 330i. Поэтому, по мнению рекламщиков, водители Kia K5 вынуждены соревноваться сами с собой.
Курьёзная авария произошла на парковке супермаркета Сайнсбери в одном из городков английского графства Кент. Водитель Audi не справился с управлением, и теперь суперкар McLaren 570GT придётся отправить на свалку.
Недавно мы рассказывали вам о рэт-родах — автомобилях, которые совсем не стесняются быть ржавыми. Сегодня же речь пойдет ещё об одном, куда более нишевом виде хотроддинга — гассерах. Никогда не слышали о них? Сейчас мы закроем этот пробел в вашей эрудиции.
На тесте у нас Toyota Land Cruiser Prado в комплектации Люкс Safety с дизельным мотором 2.8, который оценивается в 4 миллиона 492 тысячи рублей. Разбираемся, почему за него просят столько денег, а покупатели расстаются с такими суммами с улыбкой счастья на лице...