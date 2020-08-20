Посмотрите, как работает тупик для фур с отказавшими тормозами

Продажа старого Мерседеса по цене пяти новых Майбахов, отмена транспортного налога и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Старый Мерседес за 52 миллиона, который продают в России, законопроект об отмене транспортного налога, старт продаж мощнейшего пикапа на планете, раздавленный деревом Subaru, который превратили в арт-объект, и другие события четверга, 20 августа 2020 года.

В России в продаже появилось редчайшее купе Mercedes-Benz 300 S W188, чья цена соответ­ствует стоимости пяти новых лимузинов Mercedes-Benz Maybach S-класс. Всего было выпущено 216 таких автомобилей.

В Госдуму внесён законопроект, подразумевающий отказ от взимания транспортного налога. Выпадающие доходы предлагается заместить акцизами от продажи топлива. На этот раз инициатива внесена депутатом Единой России.

В США продажи новой экстремальной модификации Ram 1500 TRX стартовали с самого дорогого исполнения Launch Edition. Чтобы разобрать все 702 экземпляра по предзаказам, фанатам пикапа понадобилось всего 3 часа.

В Японии стартовал приём заказов на универсал Subaru Levorg второго поколения. Помимо переработанного дизайна и изменённой платформы, вместе с моделью дебютировал и совершенно новый для марки оппозитный двигатель.

Реплику футуристичного пикапа Илона Маска построили в Боснии и Герцеговине. Создатели высокоточной копии стилизовали под дизайн Cybertruck даже интерьер.

Автомобиль Subaru Forester жителей Чикаго Джо Мазримаса и Дайаны Левитт был полностью уничтожен упавшим на него деревом. Но его владельцы, пишет BlockClubChicago, отнеслись к ситуации с достойным уважения юмором, сделав из останков машины местную достопримечательность.

Говорят, всё новое – это хорошо забытое старое. Для Гордона Марри это правило работает через раз. Разбираемся, как на корме его новейшего гиперкара GMA T.50 появился вентилятор. Зачем он нужен и как работает...

Собрали несколько наиболее заметных локаций по всему миру, так что на всякий случай небольшой дисклеймер: не показывайте эти фото своему любимому автомобилю.

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