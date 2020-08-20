Продажа старого Мерседеса по цене пяти новых Майбахов, отмена транспортного налога и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Старый Мерседес за 52 миллиона, который продают в России, законопроект об отмене транспортного налога, старт продаж мощнейшего пикапа на планете, раздавленный деревом Subaru, который превратили в арт-объект, и другие события четверга, 20 августа 2020 года.
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В США продажи новой экстремальной модификации Ram 1500 TRX стартовали с самого дорогого исполнения Launch Edition. Чтобы разобрать все 702 экземпляра по предзаказам, фанатам пикапа понадобилось всего 3 часа.
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