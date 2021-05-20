Автоматическое списание штрафов, электрический суперпикап от Ford и другие события дня

Нулевые таможенные пошлины на ввоз электротранспорта на территорию России будут отменены в 2022 году. Как пишет «КоммерсантЪ», ни одна страна ЕАЭС не согласилась продлить их действие. Ассоциация европейского бизнеса выступила против и предложила распространить нулевую ставку хотя бы до 2024 года.