Автоматическое списание штрафов, электрический суперпикап от Ford и другие события дня
Редакция Авто.ру
Автоматическое списание штрафов за нарушения ПДД, электрический суперпикап от Ford с разгоном до сотни за 4 секунды, возвращение пошлины на ввоз электромобилей в Россию и другие события четверга, 20 мая 2021 года.
Министерство юстиции России выступило с предложением упростить систему взыскания с россиян штрафов за нарушения ПДД. Как пишет «Интерфакс», ведомство предлагает автоматизировать списание денег с банковских счетов автомобилистов, если их нарушения зафиксированы дорожными камерами.
Компания Ford полностью рассекретила электрическую модификацию «народного пикапа Америки» — F-150, которая получила собственное имя Lightning. Пикап помимо двухмоторной силовой установки и переработанного салона обзавёлся ещё и модернизированной рамой, а также независимой задней подвеской — впервые в истории модели.
Нулевые таможенные пошлины на ввоз электротранспорта на территорию России будут отменены в 2022 году. Как пишет «КоммерсантЪ», ни одна страна ЕАЭС не согласилась продлить их действие. Ассоциация европейского бизнеса выступила против и предложила распространить нулевую ставку хотя бы до 2024 года.
На онлайн-площадке Ooyyo на продажу выставлена необычная Lada Niva Legend: трёхдверную версию внедорожника переделали в компактный пикап. За самоделку 2021 года с пробегом всего 100 километров продавец рассчитывает выручить 36 тысяч евро (3,2 миллиона рублей).
Поклонник редких BMW, автор инстаграм-канала lookmush и хозяин онлайн-магазина запчастей Маш Алькархи рассказал о своём новом проекте — BMW M3 в кузове E30, стилизованном под DTM-спорткар 1991 года, на котором выступал гонщик Аллен Берг. Помимо оригинальной ливреи и эффектных колёс купе получило новую подвеску и альтернативный силовой агрегат.