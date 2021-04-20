Конкурент Land Cruiser из Китая, облава ГИБДД и другие события дня

Если бы у Mazda не было кроссовера CX-5, то никакой Мазды в России сейчас, наверное, уже и не осталось. Именно эта модель последние годы является локомотивом продаж бренда на нашем рынке. Поэтому у кроссовера нового поколения тяжёлая миссия — не потерять позиции. Покажут его совсем скоро, но мы уже сейчас можем предположить, каким он будет.