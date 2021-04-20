Конкурент Land Cruiser из Китая, облава ГИБДД и другие события дня
Редакция Авто.ру
Как выглядит соперник Land Cruiser из Китая, охота ГИБДД на «машины-призраки», роскошный беспилотник от производителя «китайских Роллс-Ройсов», гигантский автокемпер с потайной спальней и другие события вторника, 20 апреля 2021 года.
После выпуска первой модели с индексом 300 слово Tank превратилось в очередной китайский суббренд: концерн Great Wall планирует производить под этой маркой полноценные внедорожники. На Шанхайском автосалоне состоялась премьера самой роскошной, флагманской модели — Tank 800.
Автомобили, не зарегистрированные в должном порядке, стали объектом пристального внимания столичной Госавтоинспекции. Как уточняет телеграм-канал Mash, произошло это после случившегося 1 апреля ДТП, виновником которого назвали блогера Эдварда Била.
Завод в Елабуге начнёт массовую сборку автомобилей премиального бренда Aurus в мае. В этом же месяце стартует продажа седанов Senat первым частным владельцам: базовая стоимость модели составляет 18 миллионов рублей.
Бренд Hongqi, известный своими роскошными моделями для внутреннего рынка Китая, продемонстрировал на Шанхайском автосалоне прототип «седана будущего» под названием L-Concept. Его трёхместный салон отделан кожей, деревом, медью и хрусталём и полностью лишён органов управления.
На ресурсе Motorcoach Store выставили на продажу огромный автокемпер Prevost Featherlite H3 45 на базе туристического автобуса. Он насколько большой, что в нём нашлось место даже «тайному» спальному месту.
Если бы у Mazda не было кроссовера CX-5, то никакой Мазды в России сейчас, наверное, уже и не осталось. Именно эта модель последние годы является локомотивом продаж бренда на нашем рынке. Поэтому у кроссовера нового поколения тяжёлая миссия — не потерять позиции. Покажут его совсем скоро, но мы уже сейчас можем предположить, каким он будет.
Аналитики Авто.ру выяснили, как менялись цены на легковые автомобили в 2020 году. Для сравнения учитывались рекомендованные розничные цены новых автомобилей и цены подержанных машин, которые продавались на классифайде с января 2020 года.