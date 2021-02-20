Видео: посмотрите, как легко Tesla Model Y справляется с глубоким снегом

«Нива» за 4 миллиона рублей, из чего построят «русский Land Cruiser» и другие события дня

Новости

Редакция Авто.ру

Как выглядит «Нива» с салоном под квартиру из 1990-х, из чего построят «русский Land Cruiser»,  7,3 миллиона рублей за плесень в машине, автодом со вторым этажом, лифтом и балконом и другие события субботы, 20 февраля 2021 года.

В Астрахани продают бывшую инкассаторскую «Ниву» ВАЗ-2131. За внедорожник 2007 года хотят выручить 4 миллиона рублей, судя по объявлению на Авто.ру. Но примечателен в машине не ценник, а внутреннее убранство.

«Военно-промышленная компания», которая занимается производством армейских колёсных машин, объявила о планах по созданию гражданской версии броневика «Стрела». Она станет своего рода аналогом Toyota Land Cruiser. При этом самой «Стрелы» по сути ещё не существует.

В телеграм-канале московского департамента транспорта опубликована фотография грузовика, который эвакуируют с трамвайных путей на Варшавском шоссе. Водителю, безуспешно пытавшемуся объехать пробку, грозит крупный штраф за задержку общественного транспорта.

Житель Миасса 2,5 года назад купил новый Volkswagen Touareg. В машине сразу стала проявляться повышенная влажность. Дилер никаких дефектов не нашёл, и машину захватил грибок. Дошло до того, что у дочки владельца началась острая аллергия.

Китайский концерн SAIC превратил микроавтобус Maxus V90 в один из самых, возможно, технологичных домов на колёсах на планете. Он умеет увеличиваться как в стороны, так и вверх, наделён лифтом и балконом.

Огромный, семиместный кроссовер с тремя рядами кресел — что-то вроде квинтэссенции идеального автомобиля второго десятилетия XXI века. Проблема только в одном: они дорогие! Но что делать, если такую машину хочется, а средств на неё не хватает? Например, получше присмотреться к китайским автопроизводителям! Мы нашли девять достойных внимания вариантов.

Голосуйте за новость дня!

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение