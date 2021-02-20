«Нива» за 4 миллиона рублей, из чего построят «русский Land Cruiser» и другие события дня
Редакция Авто.ру
Как выглядит «Нива» с салоном под квартиру из 1990-х, из чего построят «русский Land Cruiser», 7,3 миллиона рублей за плесень в машине, автодом со вторым этажом, лифтом и балконом и другие события субботы, 20 февраля 2021 года.
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