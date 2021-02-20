«Нива» за 4 миллиона рублей, из чего построят «русский Land Cruiser» и другие события дня

Огромный, семиместный кроссовер с тремя рядами кресел — что-то вроде квинтэссенции идеального автомобиля второго десятилетия XXI века. Проблема только в одном: они дорогие! Но что делать, если такую машину хочется, а средств на неё не хватает? Например, получше присмотреться к китайским автопроизводителям! Мы нашли девять достойных внимания вариантов.