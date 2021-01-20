Новый 7-местный Hyundai для России, подешевевший на 1,2 млн рублей Porsche и другие события дня
Редакция Авто.ру
Как выглядит обновлённый Hyundai Santa Fe для России, самый доступный электрокроссовер от Mercedes-Benz, который способен ездить более 400 километров без подзарядки, цена самого доступного электрокара Porsche в рублях и другие события среды, 20 января 2021 года.
В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства, выданное кроссоверу Hyundai Santa Fe: сертификат действует с 15 января нынешнего года. Вседорожник сертифицирован с тремя двигателями, включая новый атмосферный агрегат на 2,5 литра.
Компания Mercedes-Benz представила ещё один электрокроссовер — компактный EQA, который станет своего рода экологичной альтернативой модели GLA. Новинка получит только один 190-сильный мотор и батарею на 66,5 кВт⋅ч, но в будущем моторная гамма расширится.
Компания Haval отозвала в России 16 075 кроссоверов F7 и F7х после серии самовозгораний, произошедших ранее в одном из российских регионов. В автомобилях будут заменены дефектные топливные трубки.
Компания Porsche подтвердила скорое начало российских продаж самой бюджетной модификации электрокара Taycan. Благодаря упрощению силовой установки цена седана снизилась на
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