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Новый 7-местный Hyundai для России, подешевевший на 1,2 млн рублей Porsche и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Как выглядит обновлённый Hyundai Santa Fe для России, самый доступный электрокроссовер от Mercedes-Benz, который способен ездить более 400 километров без подзарядки, цена самого доступного электрокара Porsche в рублях и другие события среды, 20 января 2021 года.

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства, выданное кроссоверу Hyundai Santa Fe: сертификат действует с 15 января нынешнего года. Вседорожник сертифицирован с тремя двигателями, включая новый атмосферный агрегат на 2,5 литра.

Компания Mercedes-Benz представила ещё один электрокроссовер — компактный EQA, который станет своего рода экологичной альтернативой модели GLA. Новинка получит только один 190-сильный мотор и батарею на 66,5 кВт⋅ч, но в будущем моторная гамма расширится.

Компания Haval отозвала в России 16 075 кроссоверов F7 и F7х после серии самовозгораний, произошедших ранее в одном из российских регионов. В автомобилях будут заменены дефектные топливные трубки.

Компания Porsche подтвердила скорое начало российских продаж самой бюджетной модификации электрокара Taycan. Благодаря упрощению силовой установки цена седана снизилась на 1 230 000 рублей.

В Орегоне, США, вор угнал заведённую машину от магазина. Но обнаружил в ней ребёнка и вернулся, чтобы отдать его матери.

У вас ведь тоже бывают моменты, когда хочется вернуться в детство, сесть в игрушечный автомобильчик и отправиться в волшебную страну, где есть молочные реки, шоколадные деревья и единороги? Где взять рогатых лошадей — мы не знаем, а вот про машины с игрушечной внешностью сейчас расскажем.

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