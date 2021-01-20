Новый 7-местный Hyundai для России, подешевевший на 1,2 млн рублей Porsche и другие события дня

У вас ведь тоже бывают моменты, когда хочется вернуться в детство, сесть в игрушечный автомобильчик и отправиться в волшебную страну, где есть молочные реки, шоколадные деревья и единороги? Где взять рогатых лошадей — мы не знаем, а вот про машины с игрушечной внешностью сейчас расскажем.