Разбитый папин суперкар за $3,4 миллиона, новый Golf для России и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Авария с суперкаром стоимостью 3,4 миллиона долларов, новые Volkswagen Golf и Golf GTI для России, мощнейший американский электрогиперкар, отделанный золотом, курьёзный случай с женщиной на заправке и другие события четверга, 19 ноября 2020 года.
Появившиеся в соцсетях видеозаписи, на которых запечатлены обломки суперкара Pagani Huayra, стали поводом для расследования — его провело издание The Drive. Выяснилось, что авария произошла в Далласе, а её виновником называют 17-летнего сына американского миллиардера.
Российский офис Volkswagen обнародовал первые подробности о версии Golf восьмого поколения для нашей страны. Хэтчбеку пообещали только две комплектации и два двигателя — по одному на каждую.
На Авто.ру появилось объявление о продаже одной из самых мощных версий суперкара Dodge Challenger, оснащённой 808-сильным мотором. Официально автомобиль в Россию не поставляется.
Калифорнийский стартап Elation анонсировал собственную разработку под названием Freedom. Гиперкар, построенный по гоночным технологиям, получит четыре электромотора совокупной мощностью 1930 л.с. и сможет ускоряться до
Видео необычной попытки заправить автомобиль Lada 4x4 в Башкирии опубликовано в группе «БашДТП» во ВКонтакте. Заправлявшая автомобиль женщина не заметила, что пистолет раздаточной колонки просто отключён от шланга.
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