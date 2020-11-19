Разбитый папин суперкар за $3,4 миллиона, новый Golf для России и другие новости дня

Встречайте! Mercedes-Maybach S-класса нового поколения — один из самых главных лимузинов этой планеты. Сегодня мы не будем рассказывать вам о железках и материалах отделки. Просто мы побывали на закрытой онлайн-презентации нового Майбаха и готовы рассказать о самых крутых его фишках. Поверьте, там есть на что посмотреть!