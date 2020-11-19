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Разбитый папин суперкар за $3,4 миллиона, новый Golf для России и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Авария с суперкаром стоимостью 3,4 миллиона долларов, новые Volkswagen Golf и Golf GTI для России, мощнейший американский электрогиперкар, отделанный золотом, курьёзный случай с женщиной на заправке и другие события четверга, 19 ноября 2020 года.

Появившиеся в соцсетях видеозаписи, на которых запечат­лены обломки суперкара Pagani Huayra, стали поводом для расследо­вания — его провело издание The Drive. Выяснилось, что авария произошла в Далласе, а её винов­ником называют 17-летнего сына американского миллиардера.

Российский офис Volkswagen обнародовал первые подроб­ности о версии Golf восьмого поколения для нашей страны. Хэтчбеку пообещали только две комплектации и два двигателя — по одному на каждую.

На Авто.ру появилось объявление о продаже одной из самых мощных версий суперкара Dodge Challenger, оснащённой 808-сильным мотором. Официально авто­мобиль в Россию не поставляется.

Калифорнийский стартап Elation анонси­ровал собственную разработку под названием Freedom. Гиперкар, построенный по гоночным техно­логиям, получит четыре электро­мотора совокупной мощностью 1930 л.с. и сможет ускоряться до 100 км/ч за 1,8 секунды.

Видео необычной попытки заправить автомобиль Lada 4x4 в Башкирии опублико­вано в группе «БашДТП» во ВКонтакте. Заправ­лявшая авто­мобиль женщина не заметила, что пистолет раздаточной колонки просто отключён от шланга.

Встречайте! Mercedes-Maybach S-класса нового поколения — один из самых главных лимузинов этой планеты. Сегодня мы не будем рассказывать вам о железках и материалах отделки. Просто мы побывали на закрытой онлайн-презентации нового Майбаха и готовы рассказать о самых крутых его фишках. Поверьте, там есть на что посмотреть!

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