Аренда автомобилей от УАЗа, мировой рекорд скорости и другие новости понедельника

На официальном сайте марки Lada появились страницы, посвящённые всем четырём моделям, которые АвтоВАЗ будет выпускать в особом «чёрном» испол­нении. Это седан и универсал Lada Vesta Cross, пятидверка Xray Cross и внедорожник Lada 4x4 Urban. Но цены пока названы только на две из них.