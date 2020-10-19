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Аренда автомобилей от УАЗа, мировой рекорд скорости и другие новости понедельника

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Редакция Авто.ру

УАЗ начал сдавать Патриоты в аренду, обновление мирового рекорда скорости для серийных машин, изменения в правилах покупки ОСАГО, стильный купеобразный кроссовер для России от Geely и другие события понедельника, 19 октября 2020 года.

Ульяновский автозавод открыл собственный сервис аренды внедорож­ников Патриот: машину можно арендовать на срок от двух до 28 дней без ограни­чения пробега. При этом водитель должен быть старше 25 лет и иметь стаж вождения более 3 лет.

Гиперкар SSC Tuatara установил новый мировой рекорд скорости среди серийных автомо­билей, разогнавшись до 508,73 км/ч, сообщает издание Motor1. Рекорд был зафикси­рован 10 октября. Машину пилотировал професси­ональный гонщик Оливер Вебб.

Поправки в закон об ОСАГО, вступившие в силу 19 октября, разрешают оформ­ление полисов при помощи маркет­плейсов или финан­совых платформ, пишут РИА «Новости». При этом подорожа­ние полисов ново­введение не вызовет.

На официальном сайте марки Lada появились страницы, посвящённые всем четырём моделям, которые АвтоВАЗ будет выпускать в особом «чёрном» испол­нении. Это седан и универсал Lada Vesta Cross, пятидверка Xray Cross и внедорожник Lada 4x4 Urban. Но цены пока названы только на две из них.

Компания Geely официально объявила дату начала приёма заказов на купе­образный кроссовер Tugella, сообщает «Авторевю». Вседорожник, ранее известный под обозна­чением FY11 и делящий платформу с Volvo XC40, станет доступен в нашей стране 16 ноября.

Видео, подводящее итог строительству самодельной реплики прототипа Bugatti Vision Gran Turismo, было опубликовано на странице Mechanic Jack's Team в Facebook 8 октября, и с тех пор его посмотрели уже 4,2 миллиона раз.

Мы не будем обсуждать, как большие деньги и управлен­ческий талант преображают автомо­бильные бренды Поднебесной, а просто пред­лагаем посмотреть на самые интересные машины этой удиви­тель­ной страны: от кроссовера с позолотой до гиперкара из карбона.

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