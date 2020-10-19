Аренда автомобилей от УАЗа, мировой рекорд скорости и другие новости понедельника
Редакция Авто.ру
УАЗ начал сдавать Патриоты в аренду, обновление мирового рекорда скорости для серийных машин, изменения в правилах покупки ОСАГО, стильный купеобразный кроссовер для России от Geely и другие события понедельника, 19 октября 2020 года.
Ульяновский автозавод открыл собственный сервис аренды внедорожников Патриот: машину можно арендовать на срок от двух до 28 дней без ограничения пробега. При этом водитель должен быть старше 25 лет и иметь стаж вождения более 3 лет.
Гиперкар SSC Tuatara установил новый мировой рекорд скорости среди серийных автомобилей, разогнавшись до
Поправки в закон об ОСАГО, вступившие в силу 19 октября, разрешают оформление полисов при помощи маркетплейсов или финансовых платформ, пишут РИА «Новости». При этом подорожание полисов нововведение не вызовет.
На официальном сайте марки Lada появились страницы, посвящённые всем четырём моделям, которые АвтоВАЗ будет выпускать в особом «чёрном» исполнении. Это седан и универсал Lada Vesta Cross, пятидверка Xray Cross и внедорожник Lada 4x4 Urban. Но цены пока названы только на две из них.
Компания Geely официально объявила дату начала приёма заказов на купеобразный кроссовер Tugella, сообщает «Авторевю». Вседорожник, ранее известный под обозначением FY11 и делящий платформу с Volvo XC40, станет доступен в нашей стране 16 ноября.
Видео, подводящее итог строительству самодельной реплики прототипа Bugatti Vision Gran Turismo, было опубликовано на странице Mechanic Jack's Team в Facebook 8 октября, и с тех пор его посмотрели уже 4,2 миллиона раз.
Мы не будем обсуждать, как большие деньги и управленческий талант преображают автомобильные бренды Поднебесной, а просто предлагаем посмотреть на самые интересные машины этой удивительной страны: от кроссовера с позолотой до гиперкара из карбона.