Самый ожидаемый в России корейский кроссовер, самый дорогой BMW и другие события дня

Забавные ситикары, новенькие электромобили, японские универсалы, заряженные хэтчбеки — ничего этого у нас официально нет. Однако это совсем не значит, что таких автомобилей в России не найти — их легко можно обнаружить на Авто.ру! Мы выбрали самые занимательные экземпляры.