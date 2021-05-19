Самый ожидаемый в России корейский кроссовер, самый дорогой BMW и другие события дня
Редакция Авто.ру
Дата премьеры новой Hyundai Creta для России, самый дорогой BMW, которому 61 год, цены купеобразного кроссовера от Audi и другие события среды, 19 мая 2021 года.
Компания Hyundai рассекретила дату премьеры нового поколения кроссовера Creta. Она состоится в Санкт-Петербурге уже 16 июня. Между тем, как именно изменится один из лидеров вседорожного рынка России, официально до сих пор не сообщается.
BMW 502 1960 года выпуска стал самым дорогим автомобилем марки, предлагающимся к продаже на Авто.ру (и, возможно, в России). Тёмно-синий седан после реставрации продавец из Москвы рассчитывает реализовать по цене двух новых BMW X6 M.
Компания Audi начала принимать в России заказы на кросс-купе Q5 Sportback. Имиджевая версия модели Q5 оказалась на 645 000 рублей дороже традиционного кроссовера. Для новинки доступны два мотора на выбор.
В Москве замечены сразу два экземпляра модели Exeed LX. Вседорожники везли в направлении российского представительства марки. Модель должна стать самым доступным экземпляром бренда Cheryexeed в нашей стране.
На Гран При Великобритании, который пройдёт в ближайший уик-энд, на аукцион будет выставлен болид Формулы-1 McLaren-Mercedes MP4-25A сезона 2010 года. Как уточняет организатор торгов RM Sotheby's, именно на этой машине будущий семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон выиграл тогда Гран-при Турции.
Забавные ситикары, новенькие электромобили, японские универсалы, заряженные хэтчбеки — ничего этого у нас официально нет. Однако это совсем не значит, что таких автомобилей в России не найти — их легко можно обнаружить на Авто.ру! Мы выбрали самые занимательные экземпляры.