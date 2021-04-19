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Новая Toyota на батарейках, ДТП с Теслой без человека за рулём и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Как выглядит новый электрокроссовер от Toyota, X-Trail с маленьким мотором, авария Tesla без человека за рулём и другие события понедельника, 19 апреля 2021 года.

В рамках автосалона в Шанхае компания Toyota представила концептуальный прообраз будущего серийного электрокроссовера. Вседорожник bZ4X напоминает Toyota RAV4, построен вместе с компанией Subaru и станет серийным уже в середине следующего года. Следом за ним фирма выведет на рынок ещё 15 моделей на батарейках.

Компания BMW начала оснащать седан M3 и купе M4 системой полного привода М с активным дифференциалом. Трёхрежимная система заставила инженеров переработать переднюю подвеску спорткаров, но в итоге седан и купе стали сразу на 0,4 секунды динамичнее в разгоне до сотни.

Компания Nissan опубликовала фотографии и первые сведения о кроссовере X-Trail нового поколения. Ранее модель уже была представлена в США под названием Rogue, а сейчас вседорожник показали в исполнении для Китая — и он серьёзно отличается от американского «близнеца».

Компания Lexus представила обновлённую версию седана ES в рамках выставки в Шанхае. Снаружи модель почти не изменилась, но ходовую часть и комплекс водительских ассистентов четырёхдверке заметно переработали. Продажи новинки в Европе стартуют в конце нынешнего года.

Очередной инцидент с автопилотом Теслы зафиксирован в США. В результате аварии погибли два человека. Предварительное следствие установило, что за рулём никого не было — люди находились на пассажирских местах, сообщает Bloomberg.

Hyundai Santa Fe IV поколения дебютировал в 2018-м, и сейчас ему, по всем маркетинговым законам автомобильного рынка, положено обновление. Спустя всего три года после премьеры нынешнего Santa Fe марка Hyundai сделала, по сути, новый автомобиль.

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