Массовый перевод машин на газ, мощнейшая Pagani с V12 и другие события дня

Ругать китайских автопроизводителей в 2021-м уже как-то не модно — да и уровень их продукции значительно вырос! Но осечки, причём весьма досадные, всё же случаются. Следующие 6 машин вроде бы собирались стать симпатичными, но в какой-то момент всё пошло не так.