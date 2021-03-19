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Массовый перевод машин на газ, мощнейшая Pagani с V12 и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Новая программа перевода автомобилей на газ в России, фотоловушки и большие штрафы для водителей, мощнейший суперкар Pagani, электрокроссовер из Китая, который видит банку колы за 140 метров, продажа 13-летнего ВАЗ-2107 без пробега и другие события пятницы, 19 марта 2021 года.

Минпромторг России предложил ряд мер по стимулированию перевода автомобилей на газ. Как уточняют «Ведомости», создание единого реестра типовых решений по переоборудованию снимет с автомобилистов обязанность самостоятельной сертификации внесённых изменений.

Депутаты Московских областной и городской дум предлагают включить в КоАП ответственность для водителей, выбрасывающих мусор на обочинах дорог и в придорожных лесах — то есть вне специально отведённых мест.

Компания Pagani рассекретила хардкорную модификацию суперкара Huayra, которая может ознаменовать завершение производства модели. Для неё специально разрабатывали силовой агрегат и аэродинамику, сделав Huayra R самым мощным представителем семейства, но выезжать на дороги общего пользования на суперкаре будет нельзя.

Суббренд R-Tech, который основан компанией Roewe и корпорацией SAIC, представил концептуальный электрокроссовер с обозначением ES33. Вседорожник получил новейшие технологии распознавания окружающих объектов и высокоточные радары.

Объявление о продаже суперкара Mercedes-Benz SLS AMG 2010 года выпуска с пробегом всего 3730 километров появилось на Авто.ру. За машину рассчитывают выручить 16,7 миллиона рублей. Сейчас это 190 000 евро, а в 2010-м модель стоила в Европе значительно дешевле.

На Авто.ру появилось объявление о продаже седана ВАЗ-2107 почти без пробега. За 13 лет машина прошла 400 километров. Сейчас этот экземпляр — самая дорогая «семёрка» в России: за него просят миллион рублей. Это цена Lada Vesta в максимальной комплектации.

Ругать китайских автопроизводителей в 2021-м уже как-то не модно — да и уровень их продукции значительно вырос! Но осечки, причём весьма досадные, всё же случаются. Следующие 6 машин вроде бы собирались стать симпатичными, но в какой-то момент всё пошло не так.

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