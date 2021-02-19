Как могла бы выглядеть «Буханка», новый кроссовер для России и другие события дня

Мы привыкли отсчитывать мировую историю внедорожников начиная с легендарного Willys MA — армейского вездехода, рождённого в тревожном и страшном 1941 году. Конечно, предтеча моделей Jeep во многом определил и лицо, и конструкцию всех последующих внедорожников, вот только первым он точно не был!