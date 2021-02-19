Слабонервным не смотреть: как уничтожают Ferrari, за которую владелец судится с полицией

Как могла бы выглядеть «Буханка», новый кроссовер для России и другие события дня

Новости

Редакция Авто.ру

Эскизы «Буханки» будущего, все комплектации и цены нового кроссовера Hyundai Santa Fe для России, как выглядит машина за 30 тысяч рублей, собранная школьниками, и другие события пятницы, 19 февраля 2021 года.

Ульяновский автозавод опубликовал во ВКонтакте очередные эскизы независимого художника Андрея Давыдова на тему возможного облика УАЗ-452 — своего рода будущего поколения внедорожного минивэна по прозвищу «Буханка». На этот раз дизайнер нарисовал пассажирскую модификацию.

Новый кроссовер Hyundai Santa Fe получит на российском рынке четыре базовых комплектации и три силовых агрегата. В состав моторной гаммы войдёт новый двигатель объёмом 2,5 литра, который заменит собой нынешний 2,4-литровый, а для дизеля адаптируют «робот».

Северодвинские старшеклассники Андрей Зотиков и Антон Кушников «с нуля» построили автомобиль своими руками, уложившись при этом в 30 тысяч рублей. Как пишет 29.RU, потратиться пришлось в основном на новый двигатель и компоненты для силовой структуры.

Дилерский центр Garage Kept Motors, расположенный в Мичигане, выставил на продажу необычное транспортное средство — творение дизайнера Джои Рюйтера. Consumer Car представляет собой просто коробку на колёсах, передняя часть которой — одно большое зеркало.

Дилерский центр Garage Kept Motors, расположенный в Мичигане, выставил на продажу необычное транспортное средство — творение дизайнера Джои Рюйтера. Consumer Car представляет собой просто коробку на колёсах, передняя часть которой — одно большое зеркало.

Мы привыкли отсчитывать мировую историю внедорожников начиная с легендарного Willys MA — армейского вездехода, рождённого в тревожном и страшном 1941 году. Конечно, предтеча моделей Jeep во многом определил и лицо, и конструкцию всех последующих внедорожников, вот только первым он точно не был!

Какая новость, по-вашему, была сегодня самой интересной? Голосуем!

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение