Как могла бы выглядеть «Буханка», новый кроссовер для России и другие события дня
Редакция Авто.ру
Эскизы «Буханки» будущего, все комплектации и цены нового кроссовера Hyundai Santa Fe для России, как выглядит машина за 30 тысяч рублей, собранная школьниками, и другие события пятницы, 19 февраля 2021 года.
Ульяновский автозавод опубликовал во ВКонтакте очередные эскизы независимого художника Андрея Давыдова на тему возможного облика УАЗ-452 — своего рода будущего поколения внедорожного минивэна по прозвищу «Буханка». На этот раз дизайнер нарисовал пассажирскую модификацию.
Новый кроссовер Hyundai Santa Fe получит на российском рынке четыре базовых комплектации и три силовых агрегата. В состав моторной гаммы войдёт новый двигатель объёмом 2,5 литра, который заменит собой нынешний 2,4-литровый, а для дизеля адаптируют «робот».
Северодвинские старшеклассники Андрей Зотиков и Антон Кушников «с нуля» построили автомобиль своими руками, уложившись при этом в 30 тысяч рублей. Как пишет 29.RU, потратиться пришлось в основном на новый двигатель и компоненты для силовой структуры.
Дилерский центр Garage Kept Motors, расположенный в Мичигане, выставил на продажу необычное транспортное средство — творение дизайнера Джои Рюйтера. Consumer Car представляет собой просто коробку на колёсах, передняя часть которой — одно большое зеркало.
Дилерский центр Garage Kept Motors, расположенный в Мичигане, выставил на продажу необычное транспортное средство — творение дизайнера Джои Рюйтера. Consumer Car представляет собой просто коробку на колёсах, передняя часть которой — одно большое зеркало.
Мы привыкли отсчитывать мировую историю внедорожников начиная с легендарного Willys MA — армейского вездехода, рождённого в тревожном и страшном 1941 году. Конечно, предтеча моделей Jeep во многом определил и лицо, и конструкцию всех последующих внедорожников, вот только первым он точно не был!