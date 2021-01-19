«Заморозка» «русского Прадо», новый Дастер для России и другие события дня
Редакция Авто.ру
Что будет с проектом внедорожника «русский Прадо», когда официально представят новый Дастер для России, практически новая Toyota Camry 2008 года, 12 лет простоявшая в гараже, и другие события вторника, 19 января 2021 года.
Компания «Соллерс» прекратила некоторые работы по проекту так называемого «русского Прадо» — внедорожника УАЗ нового поколения. Как передаёт ТАСС, это связано с ограничениями, введёнными на время пандемии коронавируса. Однако по другим данным, проект закрыт полностью, причём решение принято ещё в ноябре.
Компания Renault анонсировала премьеру кроссовера Duster нового поколения для российского рынка, которая состоится 11 февраля в рамках онлайн-показа. Предполагается, что будут озвучены не только спецификации, но и цены на новинку.
Блогер Roma Urraco нашёл Тойоту Камри в сороковом кузове, которая провела 12 лет в гараже практически никуда не выезжая. С 2008 года её единственный владелец проехал чуть больше 2200 километров, что подтверждается состоянием машины и показаниями одометра.
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