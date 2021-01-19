«Заморозка» «русского Прадо», новый Дастер для России и другие события дня

Блогер Roma Urraco нашёл Тойоту Камри в сороковом кузове, которая провела 12 лет в гараже практически никуда не выезжая. С 2008 года её единственный владелец проехал чуть больше 2200 километров, что подтверждается состоянием машины и показаниями одометра.