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«Заморозка» «русского Прадо», новый Дастер для России и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Что будет с проектом внедорожника «русский Прадо», когда официально представят новый Дастер для России, практически новая Toyota Camry 2008 года, 12 лет простоявшая в гараже, и другие события вторника, 19 января 2021 года.

Компания «Соллерс» прекратила некоторые работы по проекту так называемого «русского Прадо» — внедорожника УАЗ нового поколения. Как передаёт ТАСС, это связано с ограничениями, введёнными на время пандемии коронавируса. Однако по другим данным, проект закрыт полностью, причём решение принято ещё в ноябре.

Компания Renault анонсировала премьеру кроссовера Duster нового поколения для российского рынка, которая состоится 11 февраля в рамках онлайн-показа. Предполагается, что будут озвучены не только спецификации, но и цены на новинку.

Блогер Roma Urraco нашёл Тойоту Камри в сороковом кузове, которая провела 12 лет в гараже практически никуда не выезжая. С 2008 года её единственный владелец проехал чуть больше 2200 километров, что подтверждается состоянием машины и показаниями одометра.

Российский офис Volkswagen поделился некоторыми подроб­ностями о рестай­линговой версии большого крос­совера Teramont, которая в ближайшие месяцы выйдет на рынок нашей страны. Модель сохранит прежние силовые агрегаты, но получит дора­ботанную внешность и пере­смотренный список комплектаций.

Подразделение BMW Motorrad представило вариант авторской доработки своего новейшего круизёра R 18: кастом под названием Spirit of Passion построен ателье Kingston Custom во главе с Дирком Олеркингом. Мотоцикл получил носовой «обтекатель» в ретро­стиле с огромными «ноздрями».

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