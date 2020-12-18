Канализационная труба и не только: из чего ещё сделана новая Lada Niva? Видео

Самый дорогой Гелик в России, мощнейшая в истории Huayra и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Цена самого дорогого в России Гелендвагена, как выглядит самая мощная в истории Pagani с авиационными приборами, новые комплектации VW Tiguan для России, финалисты конкурса «Автомобиль года» в США и другие события пятницы, 18 декабря 2020 года.

Редкий пикап Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 с небольшим пробегом выставили на продажу на Авто.ру. Шестилетнюю машину оценили в 69 900 000 рублей. Это самый дорогой экземпляр Гелендвагена, который можно купить сегодня в России.

Компания Pagani рассекретила очередную спецверсию своего суперкара Huayra, анонсиро­ванную ранее на этой неделе. Посвящена она юбилею итальянской пилотажной группы Frecce Tricolori и получила особую внешность, некоторые авиационные устройства, а также самый мощный в линейке Pagani двигатель.

Компания Volkswagen объявила цены на кроссовер Volkswagen Tiguan в двух дополнительных вариантах исполнения — Respect Plus и Status Plus. Вседорожник в этих комплектациях оказался заметно дороже, чем в базовых Respect и Status, однако такую покупку назвали «выгодной».

Жюри определило финалистов конкурса North American Car and Truck of the Year в трёх категориях — среди легковых автомобилей, пикапов/грузовиков и кроссоверов/внедорожников. Из 9 кандидатов четыре модели представлены на российском рынке.

На YouTube-канале ViralHog появилось очередное видео, посвящённое неудачной попытке спасения застрявшего автомобиля. На этот раз пострадал Jeep Liberty, которому, судя по всему, после спасательной операции понадобится ещё одна — но уже в сервис-центре.

Полномочия российский полиции в ближайшем будущем, скорее всего, будут расширены. В частности, её сотрудникам разрешат вскрывать подозрительные автомобили без понятых и собственника. Рассказываем, что это значит, зачем это нужно, в каких случаях эта мера будет применяться и кто будет возмещать ущерб.

Кажется, уходит ещё одна эпоха! Стив Маттин покидает должность шеф-дизайнера АвтоВАЗа спустя почти 10 лет работы в России. Человек, придумавший узнаваемое X-лицо для современных Лад. Заменит его Жан-Филипп Салар. Мы изучили биографию Салара и вспомнили несколько его знаковых работ.

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