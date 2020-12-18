Самый дорогой Гелик в России, мощнейшая в истории Huayra и другие события дня
Редакция Авто.ру
Цена самого дорогого в России Гелендвагена, как выглядит самая мощная в истории Pagani с авиационными приборами, новые комплектации VW Tiguan для России, финалисты конкурса «Автомобиль года» в США и другие события пятницы, 18 декабря 2020 года.
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Компания Pagani рассекретила очередную спецверсию своего суперкара Huayra, анонсированную ранее на этой неделе. Посвящена она юбилею итальянской пилотажной группы Frecce Tricolori и получила особую внешность, некоторые авиационные устройства, а также самый мощный в линейке Pagani двигатель.
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