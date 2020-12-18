Самый дорогой Гелик в России, мощнейшая в истории Huayra и другие события дня

Полномочия российский полиции в ближайшем будущем, скорее всего, будут расширены. В частности, её сотрудникам разрешат вскрывать подозрительные автомобили без понятых и собственника. Рассказываем, что это значит, зачем это нужно, в каких случаях эта мера будет применяться и кто будет возмещать ущерб.